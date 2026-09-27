अभिनेता अभिषेक बनर्जी ने बताया युवाओं की मानसिकता का सच, बोले- अकेले रहने में खुश है नई पीढ़ी

Actor Abhishek Banerjee on modern day relationships: बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेता अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) इन दिनों अपनी नई एंथोलॉजी फिल्म 'लस्ट स्टोरीज़ 3' (Lust Stories 3) को लेकर चर्चा में हैं। हाल ही में फिल्म के प्रमोशन के दौरान अभिषेक ने पर्दे पर और असल जिंदगी में बदलते रिश्तों के डायनामिक्स पर बेहद खुलकर और बेबाक अंदाज में बात की। अभिषेक का मानना है कि पुरानी पीढ़ियों की तुलना में आज की नई पीढ़ी अकेले रहने और खुद के साथ वक्त बिताने में ज्यादा सहज और खुश महसूस करती है।