‘शानदार लग रहा है’, राम, सीता और लक्ष्मण की दिखी दिव्य झलक, ‘रामायण’ के नए वनवास पोस्टर ने जीता दर्शकों का दिल

Ramayana New Poster: भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में शामिल और नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित फिल्म ‘रामायण’ (Ramayana) को लेकर दर्शकों का उत्साह चरम पर है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के हर नए अपडेट का फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसी रोमांच को और बढ़ाते हुए एक बेहद मनमोहक और भावुक नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के रूप में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और रवि दुबे एक साथ वनवास के अवतार में नजर आ रहे हैं। वहीं, 'केजीएफ' स्टार यश ने भी इस पोस्टर को शेयर करते हुए इसकी जमकर तारीफ की है।