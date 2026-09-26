26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बॉलीवुड

रिद्धिमा कपूर ने निकाली हॉरर शो के म्यूजिक की आवाज, भौंकने लगा उनका डॉग, बोलीं- शायद आप कनेक्ट कर सकते हैं

Riddhima Kapoor Sahni: रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी ने 90 के दशक के मशहूर हॉरर शो के आइकॉनिक टाइटल ट्रैक को अपनी आवाज में री-क्रिएट किया है। जैसे ही उन्होंने डरावना म्यूजिक निकाला उनका डॉग डर गया। इसका वीडियो अब सामने आया है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Sep 26, 2026

Riddhima Kapoor to make sound from zee horror show her dog started barking

रिद्धिमा कपूर ने निकाली जी हॉरर शो की आवाज (Photo Source- Instagram/riddhimakapoorsahniofficial)

Riddhima Kapoor Sahni Video: बॉलीवुड के कपूर खानदान की बेटी और फैशन डिजाइनर रिद्धिमा कपूर साहनी (Riddhima Kapoor Sahni) अक्सर अपनी फिटनेस और सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर चर्चा में रहती हैं। इस बार रिद्धिमा ने अपने बचपन के पसंदीदा और भारत के सबसे फेमस डरावने शो 'जी हॉरर शो' (Zee Horror Show) की पुरानी यादों को ताजा किया है। रिद्धिमा ने इस शो के मशहूर टाइटल ट्रैक को खुद अपनी आवाज में री-क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एक बेहद मजेदार मोड़ देखने को मिला। आवाज सुनकर उनका डॉग डर गया और भौंकने लगा।

रिद्धिमा ने निकाली हॉरर म्यूजिक की आवाज

रिद्धिमा कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह 'जी हॉरर शो' की आइकॉनिक और डरावनी बैकग्राउंड म्यूजिक की धुन अपनी आवाज में निकालती नजर आ रही हैं। जैसे ही रिद्धिमा ने वो डरावनी आवाज निकाली, उनके पास बैठा उनका पालतू डॉग (Pet Dog) चौंक गया और जोर-जोर से भौंकने लगा।

जैसे ही उनका डॉग भौंकने लगा। वहां मौजूद हर कोई शख्स हंसने लगा। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि रिद्धिमा और उनके पास बैठी एक महिला जोर-जोर से डॉग को देखकर हंस रही हैं। अब इस क्यूट और फनी वाकये ने सोशल मीडिया पर नेटिजन्स का ध्यान खींच लिया है और लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

रिद्धिमा कपूर ने वीडियो के साथ लिखा ये कैप्शन

अपनी इस कोशिश पर बात करते हुए रिद्धिमा ने एक काफी दिलचस्प और नॉस्टैल्जिक कैप्शन भी लिखा। उन्होंने पुरानी यादों को याद करते हुए कहा, "मैंने फेमस जी हॉरर शो के टाइटल ट्रैक को फिर से बनाने की कोशिश की… और ईमानदारी से कहूं तो, नॉस्टैल्जिया ने वास्तविक जंप स्केयर (डर) से ज्यादा असर किया है। मैंने अपना बेस्ट दिया- ठीक है? यह शायद परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर आप इस शो को देखकर बड़े हुए हैं, तो आप इस भावना को अच्छी तरह से समझ और कनेक्ट कर सकते हैं।"

आज की पीढ़ी (Gen Z) पर चुटकी लेते हुए रिद्धिमा ने आगे लिखा, "जेन जी शायद इस धुन को सुनेगी और सोचेगी कि हम 90 के दशक में किस प्राचीन शो का हिस्सा थे!"

90 के दशक के फैंस हुए भावुक

रिद्धिमा कपूर के इस पोस्ट के सामने आते ही 90 के दशक के टीवी लवर्स और उनके फैंस कमेंट सेक्शन में अपनी पुरानी यादें शेयर करने लगे। लोगों ने माना कि बचपन में 'जी हॉरर शो' का वो म्यूजिक सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते थे। फैंस रिद्धिमा के इस फनी और नॉस्टैल्जिक अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

“पैसे खत्म हो चुके थे, देश छोड़ने वाली थी”, ‘धमाल 4’ अभिनेत्री अंजलि आनंद ने बयां किया अपना दर्द

ये भी पढ़ें
Dhamaal 4 actress Anjali Anand reveals her struggle days in Farah Khan vlog

खबर शेयर करें:

Updated on:

26 Sept 2026 01:01 pm

Published on:

26 Sept 2026 12:41 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रिद्धिमा कपूर ने निकाली हॉरर शो के म्यूजिक की आवाज, भौंकने लगा उनका डॉग, बोलीं- शायद आप कनेक्ट कर सकते हैं

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘लव एंड वॉर’ से विक्की कौशल का पोस्टर देख मेकर्स पर भड़के फैंस, नाराज हुए लोग बोले- इससे अच्छा हो सकता था

Love And War Vicky Kaushal Poster
बॉलीवुड

‘टूटे हुए घर को कोई नहीं तोड़ सकता’, गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल ने सुनीता आहूजा पर बोला हमला?

Govinda-Komal Rani Rumours
बॉलीवुड

‘टी-शर्ट पहनना ही काफी नहीं है’, IAS तुकाराम मुंडे ने प्रीति जिंटा के लिए कही ये बात, लोगों ने दिया रिएक्शन

IAS Tukaram Mundhe On Preity Zinta Tshirt
बॉलीवुड

रणबीर की रामायण का प्रमोशन करेगा दुनिया का सबसे अमीर यूट्यूबर, ताजमहल के बाद अब इवेंट में हिस्सा लेंगे ‘मिस्टर बीस्ट’

Ramayana
बॉलीवुड

स्वरा भास्कर ने ‘राइज एंड फॉल 2’ जाने से पहले पति और बेटी के लिए किया इमोशनल पोस्ट, फोटो भी की शेयर

Swara Bhasker Emotional Breakdown before Rise and Fall 2 shooting
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.