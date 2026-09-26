रिद्धिमा कपूर ने निकाली हॉरर शो के म्यूजिक की आवाज, भौंकने लगा उनका डॉग, बोलीं- शायद आप कनेक्ट कर सकते हैं

Riddhima Kapoor Sahni Video: बॉलीवुड के कपूर खानदान की बेटी और फैशन डिजाइनर रिद्धिमा कपूर साहनी (Riddhima Kapoor Sahni) अक्सर अपनी फिटनेस और सोशल मीडिया एक्टिविटी को लेकर चर्चा में रहती हैं। इस बार रिद्धिमा ने अपने बचपन के पसंदीदा और भारत के सबसे फेमस डरावने शो 'जी हॉरर शो' (Zee Horror Show) की पुरानी यादों को ताजा किया है। रिद्धिमा ने इस शो के मशहूर टाइटल ट्रैक को खुद अपनी आवाज में री-क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान एक बेहद मजेदार मोड़ देखने को मिला। आवाज सुनकर उनका डॉग डर गया और भौंकने लगा।