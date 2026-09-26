“पैसे खत्म हो चुके थे, देश छोड़ने वाली थी”, ‘धमाल 4’ अभिनेत्री अंजलि आनंद ने बयां किया अपना दर्द

Farah Khan Visit Anjali Anand House: बॉलीवुड और टीवी जगत की अभिनेत्री अंजलि आनंद (Anjali Anand) इन दिनों अपनी रिलीज हुई मल्टी-स्टारर कॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' (Dhamaal 4) को लेकर चर्चा में हैं। अजय देवगन, रितेश देशमुख और अरशद वारसी जैसे दिग्गज कलाकारों से सजी इस फिल्म में काम करने के बाद भी, अंजलि की अपनी मां इस फिल्म से कुछ खास प्रभावित नजर नहीं आईं। फराह खान (Farah Khan) के यूट्यूब फूड व्लॉग के लेटेस्ट एपिसोड में जब अंजलि और उनकी मां शामिल हुईं, तो उन्होंने ऐसे-ऐसे खुलासे किए कि वहां मौजूद हर कोई ठहाके मारकर हंसने लगा। वहीं, अंजलि ने अपनी जिंदगी को लेकर भी कई राज खोले।