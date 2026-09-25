‘हर दिन मौत से लड़ रहा था’, ‘पंचायत’ फेम रघुबीर यादव ने ‘हुंकार’ में खतरनाक विलेन के रोल पर दिया बयान

Hunkkaar The Roar: अभिनेता रघुबीर यादव इन दिनों अपनी नई वेब सीरीज 'हुंकार: द रोर' को लेकर चर्चा में हैं। इस सीरीज में उन्होंने एक ऐसे प्रभावशाली धर्मगुरु का किरदार निभाया है, जिस पर एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण का आरोप लगता है। इस किरदार को निभाना रघुबीर यादव के लिए सिर्फ एक्टिंग का काम नहीं था, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी बेहद कठिन अनुभव रहा। अभिनेता ने कहा कि इस भूमिका को निभाते हुए उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हर दिन मौत से लड़ रहे हों।