The Vvaan Review: हॉरर के साथ रोमांच का तड़का लगाती है सिद्धार्थ-तमन्ना की ‘द वन’, पलक झपकाने का भी नहीं देती मौका

फिल्म में कलाकारों के अभिनय ने इसे एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा इस फिल्म में अपने अब तक के अलग और फंतासी से भरपूर किरदार में नजर आते हैं। वे एक्शन, तीव्रता, भावना और अपने किरदार की संवेदनशीलता को बखूबी पर्दे पर उतारते हैं। उनके और तमन्ना भाटिया के बीच की केमिस्ट्री फिल्म के बड़े रहस्य में एक खूबसूरत और भावनात्मक रोमांस का तड़का लगाती है। सुनील ग्रोवर का इस फिल्म में किया गया काम बेहद चौंकाने वाला और अनोखा है, जिसे दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा होगा।