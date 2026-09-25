‘सब कुछ ऊपरवाले की कृपा पर छोड़ दिया है’ ब्रह्मांड के रहस्यों और ईश्वर को लेकर अमिताभ बच्चन ने किया पोस्ट, हुआ वायरल

Amitabh Bachchan Blog: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) केवल अपनी एक्टिंग से ही नहीं, बल्कि अपने शब्दों और विचारों से भी करोड़ों फैंस को हैरान और खुश दोनों करते रहते हैं। 83 साल की उम्र में अब बिग बी ने अस्तित्व, ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों और ईश्वर को लेकर एक बेहद गहन और दार्शनिक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने वैज्ञानिक समझ की सीमाओं और आस्था के अटूट विश्वास पर विचार व्यक्त करते हुए सवाल उठाया है कि क्या इस बड़े ब्रह्मांड के कुछ रहस्य हमेशा के लिए केवल भगवान की कृपा पर छोड़ दिए गए हैं?