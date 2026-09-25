गोविंदा ने सोशल मीडिया पर उठे अफेयर के सवालों पर तोड़ी चुप्पी, बोले- करिश्मा और रवीना संग भी गया हूं मंदिर

Govinda On Komal Rani Lalbaugcha Raja Darshan: बॉलीवुड के 'हीरो नंबर वन' गोविंदा (Govinda) एक बार फिर सुर्खियों में छाए हुए हैं। इस बार वजह उनकी कोई नई फिल्म की रिलीज नहीं, बल्कि मुंबई के मशहूर 'लालबागचा राजा' (Lalbaugcha Raja) के दरबार में उनकी मौजूदगी है। 22 सितंबर को गोविंदा अपनी को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार के साथ बप्पा के दर्शन और अंतिम आरती में शामिल हुए थे। दोनों के वीडियो और तस्वीरें वायरल होते ही सोशल मीडिया पर उनके रिलेशनशिप को लेकर अफवाहें तेज हो गईं थीं। अब खुद गोविंदा ने सभी खबरों पर जवाब दिया है।