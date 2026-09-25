The Vvaan Twitter Reaction: सिद्धार्थ- तमन्ना की ‘वन’ देख किसी ने की छठ पूजा में आस्था की प्रशंसा, तो किसी ने बताया- मास्टपीस, पढ़ें पब्लिक रिव्यू

The Vvaan Twitter Reaction: बॉलीवुड अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा (Sidharth Malhotra) और तमन्ना भाटिया (Tamannaah Bhatia) की फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' जिसका इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे थे वह आखिरकार खत्म हो गया है। फिल्म आज यानी 25 सितंबर शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। रिलीज होते ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर फिल्म के शुरुआती रिव्यूज की बाढ़ आ गई है। फिल्म को दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। कोई फिल्म में दिखाई गई छठ मैया की आस्था की तारीफ कर रहा है तो कोई इसे शानदार बता रहा है।