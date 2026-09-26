‘टी-शर्ट पहनना ही काफी नहीं है’, IAS तुकाराम मुंडे ने प्रीति जिंटा के लिए कही ये बात, लोगों ने दिया रिएक्शन

IAS Tukaram Mundhe On Preity Zinta Tshirt: बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा इन दिनों अपनी एक टी-शर्ट को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेत्री हाल ही में मुंबई में काले रंग की टी-शर्ट पहने नजर आई थीं, जिस पर 'टीम तुकाराम मुंडे' लिखा हुआ था। इस तरह उन्होंने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंडे के फूड सेफ्टी अभियान के प्रति अपना समर्थन जताया था। अब तुकाराम मुंडे ने प्रीति जिंटा के इस अंदाज पर प्रतिक्रिया दी है।