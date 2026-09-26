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‘टी-शर्ट पहनना ही काफी नहीं है’, IAS तुकाराम मुंडे ने प्रीति जिंटा के लिए कही ये बात, लोगों ने दिया रिएक्शन

IAS Tukaram Mundhe On Preity Zinta Tshirt: बॉलीवुड अभिनेत्री ने कुछ दिन पहले FDA चीफ तुकाराम मुंडे के नाम की टी-शर्ट पहनी थी। अब तुकाराम मुंडे ने इस पर रिएक्शन दिया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 26, 2026

IAS Tukaram Mundhe On Preity Zinta Tshirt

Preity Zinta -IAS Tukaram Mundhe (फोटो सोर्स- IMDb)

IAS Tukaram Mundhe On Preity Zinta Tshirt: बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा इन दिनों अपनी एक टी-शर्ट को लेकर चर्चा में हैं। अभिनेत्री हाल ही में मुंबई में काले रंग की टी-शर्ट पहने नजर आई थीं, जिस पर 'टीम तुकाराम मुंडे' लिखा हुआ था। इस तरह उन्होंने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) के कमिश्नर तुकाराम मुंडे के फूड सेफ्टी अभियान के प्रति अपना समर्थन जताया था। अब तुकाराम मुंडे ने प्रीति जिंटा के इस अंदाज पर प्रतिक्रिया दी है।

तुकाराम मुंडे ने प्रीति जिंटा को कहा शुक्रिया

तुकाराम मुंडे ने प्रीति जिंटा के समर्थन की सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ सोशल मीडिया पर समर्थन या किसी संदेश वाली टी-शर्ट पहनना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी प्रीति जिंटा से व्यक्तिगत रूप से कोई बातचीत नहीं हुई है और न ही फोन पर उनसे बात हुई है।

मुंडे के मुताबिक, इसके बावजूद वह इस बात के आभारी हैं कि अभिनेत्री ने सार्वजनिक तौर पर ‘Team Tukaram Mundhe’ का जिक्र किया। उनके अनुसार, फूड सेफ्टी जैसे मुद्दों पर लोगों की जागरूकता को वास्तविक भागीदारी और कार्रवाई में बदलना जरूरी है।

‘टी-शर्ट पहनना ही काफी नहीं’

प्रीति जिंटा के समर्थन पर बात करते हुए तुकाराम मुंडे ने कहा कि केवल ‘टीम तुकाराम मुंडे’ लिखी टी-शर्ट पहनने से काम पूरा नहीं होता। उनका कहना था कि किसी अच्छे उद्देश्य का समर्थन तभी प्रभावी होगा, जब लोग उसके लिए वास्तविक स्तर पर काम भी करें और अपनी सोच में बदलाव लाएं।

उन्होंने ये भी कहा कि समाज के अलग-अलग हिस्सों में अच्छे इरादे रखने वाले लोग मौजूद हैं। ऐसे लोगों को एक साथ आकर अच्छे विचारों और कामों को आगे बढ़ाने की जरूरत है।

क्या है ‘टीम तुकाराम मुंडे’ मामला?

प्रीति जिंटा ने सितंबर की शुरुआत में मुंबई में ‘टीम तुकाराम मुंडे’ लिखी काली टी-शर्ट पहनी थी। उनकी इस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर तुकाराम मुंडे के फूड सेफ्टी अभियान को लेकर चर्चा तेज हुई। कई रिपोर्ट्स में बताया गया कि अभिनेत्री ने उनके काम की तारीफ भी की थी।

प्रीति के अलावा अभिनेत्री मल्लिका शेरावत भी तुकाराम मुंडे के अभियान की सार्वजनिक तौर पर सराहना कर चुकी हैं। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में सलमान खान और ट्विंकल खन्ना के नाम का भी इस अभियान के संदर्भ में उल्लेख हुआ है।

कौन हैं IAS तुकाराम मुंडे?

तुकाराम मुंडे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के 'फूड एंड ड्रग एनमिनिस्ट्रेशन' के कमिश्नर हैं। महाराष्ट्र FDA की आधिकारिक वेबसाइट भी उन्हें इसी पद पर सूचीबद्ध करती है।

महाराष्ट्र FDA राज्य में खाद्य पदार्थों, दवाओं और कॉस्मेटिक्स की सुरक्षा, गुणवत्ता और नियमों के पालन से जुड़ी नियामक जिम्मेदारियां संभालता है। विभाग के मुताबिक उसका उद्देश्य सुरक्षित खाद्य और दवाओं को सुनिश्चित करना है।

हाल के दिनों में महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी और हाइजीन को लेकर FDA की कार्रवाई के चलते तुकाराम मुंडे का नाम लगातार चर्चा में आया है। उनके अभियान पर कई सार्वजनिक हस्तियों ने प्रतिक्रिया दी है। ऐसे में प्रीति जिंटा की ‘टीम तुकाराम मुंडे’ टी-शर्ट और अब मुंडे का जवाब भी सोशल मीडिया और मनोरंजन जगत में चर्चा का विषय बना हुआ है।

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Updated on:

26 Sept 2026 12:01 pm

Published on:

26 Sept 2026 11:47 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘टी-शर्ट पहनना ही काफी नहीं है’, IAS तुकाराम मुंडे ने प्रीति जिंटा के लिए कही ये बात, लोगों ने दिया रिएक्शन

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