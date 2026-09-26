‘टूटे हुए घर को कोई नहीं तोड़ सकता’, गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल ने सुनीता आहूजा पर बोला हमला?

Govinda-Komal Rani Rumours:गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब अभिनेत्री कोमल रानी ने सुनीता आहूजा की कथित टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी है। गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड के तौर पर चर्चा में आईं कोमल रानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखा है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी ऐसे घर को तोड़ने वाला नहीं कहा जा सकता, जो पहले से ही टूटा हुआ हो।