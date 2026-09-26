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‘टूटे हुए घर को कोई नहीं तोड़ सकता’, गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल ने सुनीता आहूजा पर बोला हमला?

Govinda-Komal Rani Rumours: बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा के घर तोड़ने वाले आरोपों पर कोमल रानी ने अपना जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 26, 2026

Govinda-Komal Rani Rumours

गोविंदा-कोमल रानी (फोटो सोर्स- Instagram/viralbhayani)

Govinda-Komal Rani Rumours:गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब अभिनेत्री कोमल रानी ने सुनीता आहूजा की कथित टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी है। गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड के तौर पर चर्चा में आईं कोमल रानी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपना पक्ष रखा है। उन्होंने अपने ऊपर लगाए जा रहे आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी ऐसे घर को तोड़ने वाला नहीं कहा जा सकता, जो पहले से ही टूटा हुआ हो।

कोमल रानी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिया जवाब

कोमल रानी ने शनिवार, 26 सितंबर को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए सुनीता आहूजा की कथित टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने बयान में सुनीता को लेकर बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल किया।

कोमल ने लिखा कि जो महिला कथित तौर पर कई सालों से अपने ही पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही हो, उसकी बद्दुआ किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं लगती। हालांकि, कोमल के इस बयान में लगाए गए आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र प्रमाण सामने नहीं आया है।

‘टूटे हुए घर में कोई होमब्रेकर नहीं हो सकता’

कोमल रानी को लेकर पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें ‘होमब्रेकर’ यानी घर तोड़ने वाली महिला कहा जा रहा था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने लिखा, 'कोई भी टूटे हुए घर को तोड़ नहीं सकता है।'

कोमल के इस बयान का सीधा संदर्भ गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी को लेकर चल रही चर्चाओं से जोड़ा जा रहा है। हालांकि, उन्होंने अपने पोस्ट में गोविंदा के साथ अपने कथित रिश्ते को लेकर विस्तार से कोई जानकारी नहीं दी।

सुनीता ने भी मांगा था महिलाओं का समर्थन

इससे पहले सुनीता आहूजा ने कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन के दौरान अपनी निजी जिंदगी को लेकर भावुक बयान दिया था। उन्होंने महिलाओं और Gen-Z से उनका समर्थन करने की अपील की थी।

सुनीता ने कहा था कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है, वह अच्छा नहीं है और उन्होंने अपनी स्थिति बताते हुए कहा था, “मेरा घर टूट रहा है फॉर नो रीजन।” उन्होंने मंदिर में अपनी परेशानियां दूर करने के लिए मां काली से प्रार्थना करने की बात भी कही थी।

गोविंदा और कोमल के रिश्ते की चर्चा क्यों?

गोविंदा और कोमल रानी के कथित रिश्ते की चर्चा तब तेज हुई, जब दोनों को एक साथ देखे जाने की खबरें सामने आईं। दोनों आगामी फिल्म ‘रूपा’ में साथ काम कर रहे हैं। इसी के बाद सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में दोनों के बीच कथित रिश्ते को लेकर अटकलें शुरू हुईं।

हालांकि, गोविंदा और कोमल रानी ने सार्वजनिक रूप से किसी रोमांटिक रिश्ते की पुष्टि नहीं की है। इसलिए दोनों के रिश्ते को लेकर सामने आ रही खबरों को फिलहाल अटकलों और अपुष्ट रिपोर्ट्स के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।

विवाद के बीच सामने आया कोमल का बयान

सुनीता आहूजा और कोमल रानी के बयानों के बाद गोविंदा की निजी जिंदगी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। एक तरफ सुनीता अपने घर और वैवाहिक जीवन को लेकर सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाएं जाहिर कर रही हैं, वहीं अब कोमल ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपने ऊपर लगाए जा रहे ‘होमब्रेकर’ जैसे आरोपों का जवाब दिया है।

आने वाले दिनों में गोविंदा, सुनीता या कोमल की ओर से इस मामले पर कोई और आधिकारिक बयान सामने आता है या नहीं, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।

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Updated on:

26 Sept 2026 12:54 pm

Published on:

26 Sept 2026 12:20 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘टूटे हुए घर को कोई नहीं तोड़ सकता’, गोविंदा की रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल ने सुनीता आहूजा पर बोला हमला?

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