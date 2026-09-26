Rise And Fall Season 2 X Review: ‘बिग बॉस से तो बहुत बेहतर है’, ‘राइज एंड फॉल 2’ के पहले एपिसोड को देखकर बोले लोग

पहले एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर उनकी होस्टिंग को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कुछ दर्शकों ने उनके प्रयास की तारीफ की, जबकि कुछ का मानना था कि उन्हें शो के फॉर्मेट के साथ पूरी तरह सहज होने में थोड़ा समय लग सकता है। एक यूजर ने सहवाग की पहली कोशिश को अच्छा बताया और कहा कि शुरुआत में उनकी झिझक नजर आ रही है, लेकिन आने वाले एपिसोड में उनकी होस्टिंग में बदलाव देखना दिलचस्प होगा।