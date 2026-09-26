‘लोग मेरे ग्लैमर के आगे कुछ नहीं देखते, मल्लिका शेरावत ने बढ़ती उम्र पर की बात, बोलीं- ‘मुझे नहीं लगता उम्र बढ़ना कोई बीमारी है’

मल्लिका हाल ही में रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' में नजर आई थीं, जहां दर्शकों को उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू देखने को मिला। वह फिल्मों में भी काम करती रही हैं। साल 2024 में रिलीज हुई 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' में वो राज कुमार राव और तृप्ति डिमरी के साथ नजर आयीं थीं। इसके अलावा वो 2022 की 'RK/RKAY' में भी अहम भूमिका निभा चुकी हैं। हालांकि, अभी उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, मगर अब एक्ट्रेस अलग-अलग जॉनर में और भी तरह-तरह के रोल करने के बारे में सोच रही हैं।