26 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

‘लोग मेरे ग्लैमर के आगे कुछ नहीं देखते, मल्लिका शेरावत ने बढ़ती उम्र पर की बात, बोलीं- ‘मुझे नहीं लगता उम्र बढ़ना कोई बीमारी है’

Mallika Sherawat on Ageing: मल्लिका शेरावत ने ग्लैमरस इमेज से आगे बढ़कर कॉमेडी और अलग तरह के किरदार निभाने की इच्छा जताई। इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती उम्र पर भी की खुलकर बात।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Sep 26, 2026

Mallika Sherawat on Ageing

मल्लिका शेरावत की फोटो। (फोटो सोर्स: instagram- bombaytimes)

Mallika Sherawat on Ageing: रियलिटी शो द ट्रेटर्स में नजर आ चुकी मल्लिका शेरावत ने बताया कि वह कॉमेडी समेत अलग-अलग तरह के किरदार निभाना चाहती हैं। उनका मानना ​​है कि उनकी बोल्ड और ग्लैमरस इमेज ने कभी-कभी एक एक्टर के तौर पर उनकी काबिलियत को दबा दिया है। एक्ट्रेस ने बढ़ती उम्र को लेकर भी रखी अपनी राय और बोलीं उम्र बढ़ना को बीमारी नहीं है।

मुझे नहीं लगता कि उम्र बढ़ना कोई बीमारी है

उम्र बढ़ने को लेकर हमेशा सहज रहने वाली मल्लिका शेरावत ने इस मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। वह कहती हैं, "मुझे नहीं लगता कि उम्र बढ़ना कोई बीमारी है। लोग अक्सर इसे बीमारी की तरह ही देखते हैं, और मुझे समझ नहीं आता कि उम्र बढ़ने को नेगेटिव चीज के तौर पर क्यों देखा जाता है।"

लोग मेरे ग्लैमर, कॉन्फिडेंस और बोल्डनेस से आगे कुछ देख ही नहीं पाते

वह कहती हैं, "मुझे लगता है कि पहले कुछ लोग मेरे ग्लैमर, कॉन्फिडेंस या बोल्डनेस से आगे कुछ देख ही नहीं पाते थे। शायद इसीलिए मुझे अलग-अलग तरह के रोल आजमाने के ज्यादा मौके नहीं मिले।"

कल्पना चावला की बायोपिक में काम करना चाहती हूं

इसके आगे उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह बहुत रोमांचक समय है क्योंकि आखिरकार एक्ट्रेस के लिए बेहतर रोल लिखे जा रहे हैं। मुझे कॉमेडी पसंद है और मैं इस जॉनर में और काम करना चाहती हूं। मुझे लगता है कि मेरी कॉमिक टाइमिंग अच्छी है और मैं दर्शकों को अपना यह पहलू और ज्यादा दिखाना चाहूंगी। साथ ही, मैं किसी असल जिंदगी की शख्सियत का रोल भी करना चाहूंगी। कल्पना चावला जैसी किसी बायोपिक में काम करना एक एक्टर के तौर पर मेरे लिए वाकई एक चुनौती होगी।"

मैंने बहुत सारे अनुभव लिए हैं, कई जगहों की यात्रा की है और कई मशहूर लोगों से मिली हूं। मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं और मुझे कोई पछतावा नहीं है।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे अपनी जिंदगी से प्यार है।

मल्लिका हाल ही में रियलिटी शो 'द ट्रेटर्स' में नजर आई थीं, जहां दर्शकों को उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू देखने को मिला। वह फिल्मों में भी काम करती रही हैं। साल 2024 में रिलीज हुई 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' में वो राज कुमार राव और तृप्ति डिमरी के साथ नजर आयीं थीं। इसके अलावा वो 2022 की 'RK/RKAY' में भी अहम भूमिका निभा चुकी हैं। हालांकि, अभी उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, मगर अब एक्ट्रेस अलग-अलग जॉनर में और भी तरह-तरह के रोल करने के बारे में सोच रही हैं।

‘वो एक ट्रोल है’, शहजाद पूनावाला पर भड़कीं स्वरा भास्कर, ‘Rise And Fall 2’ को लेकर फिर छिड़ी बहस

ये भी पढ़ें
Swara Bhasker Shehzad Poonawalla

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

26 Sept 2026 04:19 pm

Published on:

26 Sept 2026 04:19 pm

Hindi News / Entertainment / ‘लोग मेरे ग्लैमर के आगे कुछ नहीं देखते, मल्लिका शेरावत ने बढ़ती उम्र पर की बात, बोलीं- ‘मुझे नहीं लगता उम्र बढ़ना कोई बीमारी है’

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

दीपिका पादुकोण के बाहर होने के बाद ‘कल्कि 2’ में कौन? नाग अश्विन ने कास्टिंग पर तोड़ी चुप्पी, रिलीज पर भी दिया हिंट

Nag Ashwin statement on Kalki 2898 AD sequel
मनोरंजन

‘बिल्कुल पिता विजय जैसे दिखते हो, चिरंजीवी ने जेसन संजय से पूछा- एक्टिंग क्यों नहीं करते?

Jason Sanjay Debut
मनोरंजन

Rise and Fall 2 में प्रियंका चाहर चौधरी पर सिवेट तोमर ने किया कमेंट, एक्ट्रेस बोलीं- ‘आपकी बात से मेरी पर्सनैलिटी डिसाइड नहीं होगी’

Priyanka Chahar Choudhary
मनोरंजन

‘दिल को सुकून मिला’, मनोज तिवारी की बेटी से बोले सलमान- ‘बिग बॉस’ से पहले आपको कौन जानता था, लोगों ने किया रिएक्ट

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar
TV न्यूज

‘लव एंड वॉर’ से विक्की कौशल का पोस्टर देख मेकर्स पर भड़के फैंस, नाराज हुए लोग बोले- इससे अच्छा हो सकता था

Love And War Vicky Kaushal Poster
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.