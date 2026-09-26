दीपिका पादुकोण के बाहर होने के बाद ‘कल्कि 2’ में कौन? नाग अश्विन ने कास्टिंग पर तोड़ी चुप्पी, रिलीज पर भी दिया हिंट

‘कल्कि 2898 एडी’ में दीपिका पादुकोण ने सुमति यानी SUM-80 का अहम किरदार निभाया था। हालांकि, मेकर्स ने 2025 में साफ कर दिया था कि दीपिका सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। प्रोडक्शन टीम ने उनके साथ अलग होने की जानकारी दी थी। इसके बाद से ही चर्चा है कि फिल्म में दीपिका की जगह कौन नजर आएगा। साई पल्लवी का नाम भी रिपोर्ट्स में सामने आया है, लेकिन मेकर्स ने अभी तक उन्हें सीक्वल की नई फीमेल लीड के तौर पर आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया है। इसलिए फिलहाल इसे सिर्फ रिपोर्ट्स और अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है।