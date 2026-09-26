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दीपिका पादुकोण के बाहर होने के बाद ‘कल्कि 2’ में कौन? नाग अश्विन ने कास्टिंग पर तोड़ी चुप्पी, रिलीज पर भी दिया हिंट

Kalki 2898 AD Sequel: ‘कल्कि 2’ पर नाग अश्विन ने बड़ा अपडेट दिया है। अक्टूबर 2026 से रेगुलर शूटिंग शुरू होगी और 2027 के मध्य तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 26, 2026

Nag Ashwin statement on Kalki 2898 AD sequel

प्रभास की ‘कल्कि 2’ पर आया बड़ा अपडेट (सोर्स: x-@ftnewsdaily)

Kalki 2898 AD Part 2: प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन स्टारर ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल को लेकर फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। अब डायरेक्टर नाग अश्विन ने फिल्म की शूटिंग और कास्टिंग को लेकर अहम अपडेट दिया है। फिल्म की रेगुलर शूटिंग अक्टूबर 2026 से शुरू होने वाली है और मेकर्स इसे 2027 के मध्य तक पूरा करने की तैयारी में हैं।

अक्टूबर से शुरू होगी ‘कल्कि 2’ की रेगुलर शूटिंग

नाग अश्विन ने 'वैरायटी इंडिया' से बातचीत में बताया कि टीम अक्टूबर के मध्य से फिल्म की रेगुलर शूटिंग शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि अब कलाकारों की कॉल शीट तैयार हैं। इससे पहले भी सीक्वल के कुछ हिस्सों की शूटिंग हो चुकी है।

नाग अश्विन के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में कमल हासन और अमिताभ बच्चन के साथ अलग-अलग सीन शूट किए गए थे। अब टीम प्रभास के साथ लंबे शूटिंग शेड्यूल पर आगे बढ़ेगी। इससे पहले डायरेक्टर बता चुके हैं कि सीक्वल के करीब 10 दिन की शूटिंग पूरी हो चुकी थी।

2027 तक शूटिंग पूरी करने का प्लान

नाग अश्विन ने बताया कि उनकी कोशिश है कि ‘कल्कि 2898 एडी’ के सीक्वल की शूटिंग 2027 के मध्य तक पूरी हो जाए। हालांकि, उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट को लेकर कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई है।

रिलीज के सवाल पर उनका कहना था कि पहले शूटिंग पूरी की जाएगी और उसके बाद रिलीज डेट पर बात होगी। ऐसे में फिल्म की 2028 में रिलीज को लेकर चर्चा जरूर है, लेकिन इसे अभी आधिकारिक रिलीज डेट नहीं माना जा सकता। पहले भी फिल्म की 2028 रिलीज को लेकर रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं।

क्या सीक्वल में कोई नया चेहरा आएगा?

फिल्म की कास्टिंग को लेकर भी नाग अश्विन से सवाल किया गया। उन्होंने संकेत दिया कि फिलहाल कहानी में किसी नए किरदार को जोड़ने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक, फिल्म में पहले से ही काफी किरदार मौजूद हैं और कहानी उसी दुनिया को आगे बढ़ाएगी, जिसे पहले पार्ट में स्थापित किया गया था।

सीक्वल में प्रभास, अमिताभ बच्चन और कमल हासन की वापसी तय है। प्रभास एक बार फिर भैरव और कर्ण के किरदारों में नजर आएंगे, जबकि अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा और कमल हासन सुप्रीम यास्किन के रूप में कहानी को आगे बढ़ाएंगे।

दीपिका पादुकोण की जगह कौन लेगा?

‘कल्कि 2898 एडी’ में दीपिका पादुकोण ने सुमति यानी SUM-80 का अहम किरदार निभाया था। हालांकि, मेकर्स ने 2025 में साफ कर दिया था कि दीपिका सीक्वल का हिस्सा नहीं होंगी। प्रोडक्शन टीम ने उनके साथ अलग होने की जानकारी दी थी। इसके बाद से ही चर्चा है कि फिल्म में दीपिका की जगह कौन नजर आएगा। साई पल्लवी का नाम भी रिपोर्ट्स में सामने आया है, लेकिन मेकर्स ने अभी तक उन्हें सीक्वल की नई फीमेल लीड के तौर पर आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया है। इसलिए फिलहाल इसे सिर्फ रिपोर्ट्स और अटकलों के तौर पर ही देखा जा रहा है।

2024 में रिलीज हुई ‘कल्कि 2898 एडी’ को हाल ही में दो नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिले हैं। फिल्म ने बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट और बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स का सम्मान हासिल किया। इन पुरस्कारों को नाग अश्विन ने टीम के लिए उत्साह बढ़ाने वाला बताया है।अब अक्टूबर से शुरू होने वाली रेगुलर शूटिंग के साथ फिल्म का प्रोडक्शन तेजी पकड़ने वाला है। हालांकि, ‘कल्कि 2’ की आधिकारिक रिलीज डेट और नई फीमेल लीड के नाम का ऐलान अभी बाकी है।

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Updated on:

26 Sept 2026 04:19 pm

Published on:

26 Sept 2026 04:19 pm

Hindi News / Entertainment / दीपिका पादुकोण के बाहर होने के बाद ‘कल्कि 2’ में कौन? नाग अश्विन ने कास्टिंग पर तोड़ी चुप्पी, रिलीज पर भी दिया हिंट

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