‘बिल्कुल पिता विजय जैसे दिखते हो, चिरंजीवी ने जेसन संजय से पूछा- एक्टिंग क्यों नहीं करते?

जेसन संजय (फोटो सोर्स- IMDb)
Jason Sanjay Debut: साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी ने हाल ही में तमिल सुपरस्टार और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के बेटे जेसन संजय को लेकर दिलचस्प बात कही। हैदराबाद में अपनी फिल्म 'सिग्मा' के प्रमोशनल इवेंट के दौरान चिरंजीवी ने कहा कि जेसन उन्हें उनके पिता विजय के शुरुआती दिनों की बिल्कुल याद दिलाते हैं। उन्होंने जेसन से यह तक पूछ लिया कि वो अभिनेता बनने के बजाय निर्देशन के क्षेत्र में क्यों जा रहे हैं।
चिरंजीवी ने कार्यक्रम में बताया कि जब जेसन संजय उनसे मिलने और कार्यक्रम में आमंत्रित करने आए तो उन्हें देखकर वह हैरान रह गए। अभिनेता ने कहा कि जेसन का चेहरा उन्हें विजय के 1990 के दशक के शुरुआती दौर की याद दिलाता है। विजय ने 1992 में फिल्म 'नालाईया थीरपू' से बतौर अभिनेता करियर शुरू किया था। इस फिल्म का निर्देशन उनके पिता एसए चंद्रशेखर ने किया था। चिरंजीवी ने इसी दौर के विजय से जेसन की समानता की बात कही।
चिरंजीवी के मुताबिक, उन्होंने जेसन से मजाकिया अंदाज में पूछा कि जब वह अपने पिता की तरह दिखते हैं तो अभिनेता बनने के बजाय निर्देशक क्यों बन रहे हैं। जेसन ने जवाब दिया कि लेखन और निर्देशन में उनकी लंबे समय से दिलचस्पी रही है और उन्होंने इसी क्षेत्र को अपने करियर के लिए चुना है।
चिरंजीवी ने जेसन की रचनात्मक सोच का श्रेय सीधे उनके पिता विजय को देने के बजाय उनके दादा-दादी को दिया। उन्होंने बताया कि जेसन के दादा एसए चंद्रशेखर निर्देशन से जुड़े रहे हैं, जबकि उनकी दादी शोभा ने फिल्मों की कहानियां लिखी हैं।
चिरंजीवी ने अपने पुराने फिल्मी जुड़ाव का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर के साथ उन्होंने 'पल्लेतूरी मोनागाडु' में काम किया था। इसके अलावा चंद्रशेखर ने चिरंजीवी की कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया था, जबकि शोभा ने उनके लिए कहानियां लिखीं।
चिरंजीवी ने उम्मीद जताई कि जेसन अपने परिवार की रचनात्मक विरासत को आगे बढ़ाते हुए फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाएंगे।
विजय को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च करने में उनके पिता एसए चंद्रशेखर की बड़ी भूमिका रही। 1992 में उन्हें बतौर हीरो लॉन्च करने के बाद चंद्रशेखर ने विजय के शुरुआती करियर की कई फिल्मों का निर्देशन किया।
इन फिल्मों में 'सेंथूरपांडी', 'रसीगन', 'देवा', 'विष्णु', 'मानबुमिगु मानवन' और 'वंस मोर' जैसी फिल्में शामिल हैं। धीरे-धीरे विजय ने अपनी अलग पहचान बनाई और 2000 के दशक तक वह तमिल सिनेमा के बड़े सितारों में शामिल हो गए। अब उनके बेटे जेसन संजय ने अभिनय की जगह निर्देशन को अपना करियर चुना है। ऐसे में उनके डेब्यू को लेकर दर्शकों की दिलचस्पी बनी हुई है।
जेसन संजय की पहली निर्देशित फिल्म 'सिग्मा' है। फिल्म का निर्माण लाइका प्रोडक्शंस ने किया है और इसमें संदीप किशन तथा फारिया अब्दुल्ला मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म को पहले जुलाई में रिलीज किया जाना था, लेकिन बाद में इसकी रिलीज टल गई।
यह फिल्म एक हीस्ट स्टोरी यानी लूट की घटना के इर्द-गिर्द बुनी गई कहानी बताई जा रही है। अब फिल्म के 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है।
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