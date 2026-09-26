‘बिल्कुल पिता विजय जैसे दिखते हो, चिरंजीवी ने जेसन संजय से पूछा- एक्टिंग क्यों नहीं करते?

चिरंजीवी ने कार्यक्रम में बताया कि जब जेसन संजय उनसे मिलने और कार्यक्रम में आमंत्रित करने आए तो उन्हें देखकर वह हैरान रह गए। अभिनेता ने कहा कि जेसन का चेहरा उन्हें विजय के 1990 के दशक के शुरुआती दौर की याद दिलाता है। विजय ने 1992 में फिल्म 'नालाईया थीरपू' से बतौर अभिनेता करियर शुरू किया था। इस फिल्म का निर्देशन उनके पिता एसए चंद्रशेखर ने किया था। चिरंजीवी ने इसी दौर के विजय से जेसन की समानता की बात कही।