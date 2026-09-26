Bigg Boss 20 में काजी-यंग डीएसए के टास्क विवाद पर गौहर खान का फूटा गुस्सा, बोलीं-‘गंदगी आपके दिमाग में है’

वहीं एक अन्य यूजर ने गौहर के रिएक्शन से असहमति जताते हुए लिखा कि अगर टास्क खेलने के लिए दिए जाते हैं तो कंटेस्टेंट को उन्हें उसी तरह खेलना चाहिए। यूजर ने काजी के साथ हुए विवाद को लेकर घर के अन्य सदस्यों का भी जिक्र किया। एक अन्य यूजर ने काजी को सपोर्ट करने के लिए गौहर खान का शुक्रिया अदा किया। फिलहाल, गौहर खान का यह रिएक्शन सामने आने के बाद काजी तौकीर को लेकर बिग बॉस 20 के दर्शकों के बीच चल रही चर्चा और तेज हो गई है। गौहर ने अपने बयान में काजी का बचाव करते हुए टास्क के दौरान पूरे घर के रवैये पर सवाल उठाया है।