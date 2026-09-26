बिग बॉस 20 के विवाद के बीच डॉली बिंद्रा का पोस्ट वायरल, बोली- ‘लोग बुरे नहीं, हालात बुरे होते हैं, ये लोग बुरे है’

हालांकि, ‘बिग बॉस’ में आने से पहले भी डॉली फिल्मों और टीवी से जुड़ी रही हैं। वह सलमान खान और सुष्मिता सेन की फिल्म ‘मैंने प्यार क्यों किया’ में भी नजर आई थीं। इसके अलावा शो से बाहर आने के बाद भी उनके बेबाक बयानों और विवादों को लेकर खबरें सामने आती रही हैं। फिलहाल, ‘बिग बॉस 20’ को लेकर शेयर किए गए इस पोस्ट ने डॉली बिंद्रा को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। लेकिन उन्होंने अपने पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया है, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि उनका निशाना वास्तव में शो के मौजूदा विवाद में शामिल किसी खास शख्स की ओर था।