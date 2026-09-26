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सुशांत सिंह राजपूत केस फिर चर्चा में, एजाज खान ने दिशा सालियान के पिता और अस्पताल को लेकर कही ये बात

Ajaz Khan latest Statement: एजाज खान के पॉडकास्ट में सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस पर चर्चा हुई। एजाज खान ने अस्पताल की कथित घटना और दिशा के पिता का जिक्र करते हुए कई दावे किए।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 26, 2026

Ajaz Khan Sushant Singh Rajput

एजाज खान के पॉडकास्ट में सुशांत-दिशा केस की चर्चा (सोर्स: x-@thefilmycharcha/instagram-imajazkhan)

Ajaz Khan: सुशांत सिंह राजपूत की मौत के करीब छह साल बाद भी अभिनेता से जुड़ा मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में रहता है। इसी बीच एजाज खान के पॉडकास्ट ‘अनफिल्टर्ड विद एजाज खान’ का एक स्पेशल एपिसोड चर्चा में है, जिसमें उन्होंने सुशांत और दिशा सालियान की मौत से जुड़े कई सवाल उठाए। इस बातचीत में गेस्ट सुरजीत सिंह राठौड़ भी मौजूद थे।

पॉडकास्ट में एजाज खान ने दिशा सालियान के पिता का जिक्र करते हुए दावा किया कि वह अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग करते हुए जगह-जगह भटक रहे हैं। इसके बाद उन्होंने 15 जून को कूपर अस्पताल पहुंचने और वहां कथित तौर पर हुई घटनाओं के बारे में विस्तार से बात की।

एजाज खान ने क्या कहा?

एजाज खान ने दिशा के पिता की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वह एक पैर से चल नहीं पा रहे थे, फिर भी अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने 15 जून की सुबह करीब 10:30 बजे कूपर अस्पताल पहुंचने का दावा किया।

एजाज के मुताबिक, उस दौरान उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुरजीत सिंह राठौड़, जो रिया चक्रवर्ती के साथ मॉर्चरी में गए थे, कथित तौर पर करणी सेना से जुड़े थे। एजाज ने आगे दावा किया कि वहां शव को लाया गया था और उनका चेहरा ढका हुआ था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती ने शव के सीने पर हाथ रखकर “सॉरी बाबू” कहा था। एजाज ने पॉडकास्ट में इस घटना को याद करते हुए कहा कि यह बात उनके दिमाग में रह गई। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में पहुंचे एक व्यक्ति का जिक्र किया, जिसे उन्होंने ‘मास्टरमाइंड’ बताया। हालांकि, बातचीत के उपलब्ध हिस्से में उनका बयान आगे पूरा नहीं होता।

सुरजीत सिंह राठौड़ ने भी साझा किए अपने दावे

‘अनफिल्टर्ड विद एजाज खान’ के इस स्पेशल एपिसोड में सुरजीत सिंह राठौड़ ने भी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान से जुड़े अपने दावे और केस से संबंधित बातें साझा कीं। एजाज खान ने कहा कि बातचीत में उन्होंने ऐसे सवाल पूछे, जिन्हें लोग लंबे समय से जानना चाहते हैं।

पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में भी सुशांत के फैंस ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। एक यूजर ने ‘जस्टिस फॉर एसएसआर’ लिखा। वहीं एक अन्य यूजर ने राजनीतिक दल से जुड़ी टिप्पणी करते हुए दावा किया कि सरकार बदलने पर केस फिर से उठ सकता है। एक दूसरे कमेंट में सुशांत की मौत को लेकर कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए।

सुशांत केस में सीबीआई ने क्या कहा था?

बता दें, सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को मुंबई स्थित अपने बांद्रा आवास पर मृत पाए गए थे। उनकी मौत के बाद मामले में हत्या और आत्महत्या समेत कई तरह के सवाल उठे थे। बाद में जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंपी गई।

मार्च 2025 में सीबीआई ने इस मामले से जुड़ी अपनी जांच में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसी को सुशांत की मौत में किसी तरह के फाउल प्ले या आपराधिक साजिश का सबूत नहीं मिला। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने सीबीआई अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट किया था कि एजेंसी ने इसे आत्महत्या का मामला माना और नामजद लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों को साबित करने वाला सबूत नहीं मिला।

दिशा सालियान की मौत को लेकर भी सोशल मीडिया पर सुशांत की मौत से जोड़कर कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं। हालांकि, सीबीआई की जांच से जुड़ी रिपोर्टिंग में दोनों मामलों के बीच कोई ठोस कनेक्शन सामने नहीं आने की बात कही गई थी। इसलिए एजाज खान के पॉडकास्ट में किए गए दावों को उनके और उनके गेस्ट के बयान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। इन्हें सुशांत या दिशा केस में स्थापित तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता।

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Updated on:

26 Sept 2026 02:03 pm

Published on:

26 Sept 2026 01:18 pm

Hindi News / Entertainment / सुशांत सिंह राजपूत केस फिर चर्चा में, एजाज खान ने दिशा सालियान के पिता और अस्पताल को लेकर कही ये बात

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