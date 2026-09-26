सुशांत सिंह राजपूत केस फिर चर्चा में, एजाज खान ने दिशा सालियान के पिता और अस्पताल को लेकर कही ये बात

एजाज के मुताबिक, उस दौरान उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुरजीत सिंह राठौड़, जो रिया चक्रवर्ती के साथ मॉर्चरी में गए थे, कथित तौर पर करणी सेना से जुड़े थे। एजाज ने आगे दावा किया कि वहां शव को लाया गया था और उनका चेहरा ढका हुआ था। इसी दौरान रिया चक्रवर्ती ने शव के सीने पर हाथ रखकर “सॉरी बाबू” कहा था। एजाज ने पॉडकास्ट में इस घटना को याद करते हुए कहा कि यह बात उनके दिमाग में रह गई। इसके बाद उन्होंने अस्पताल में पहुंचे एक व्यक्ति का जिक्र किया, जिसे उन्होंने ‘मास्टरमाइंड’ बताया। हालांकि, बातचीत के उपलब्ध हिस्से में उनका बयान आगे पूरा नहीं होता।