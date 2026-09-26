अभिनेत्री अर्चना गौतम के कैफे में हुई चोरी, बोलीं- उड़ा ले गए पूरा कैश काउंटर

अर्चना गौतम ने कहा, "वैसे तो पुलिस वालों ने मुझे बाहर मीडिया में इस बारे में बताने के लिए मना किया है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूं। परसों मेरे कैफे में चोरी हो गई। आप समझ रहे हो क्या चोरी हुआ है? चोर पूरा का पूरा कैश काउंटर ही उठाकर ले गए! चलो, मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे यहां चोरी हुई है।" एक्ट्रेस ने बताया कि घटना वाली रात चोरों ने बड़ी चालाकी से कैफे में सेंध लगाई और काउंटर में रखे कैश के साथ पूरा काउंटर ही गायब कर दिया।