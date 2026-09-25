‘असली मर्द की पहचान मूंछ से होती है’, ‘पंचायत’ एक्टर पर भड़कीं गौहर खान, बोलीं- इतनी छोटी सोच कैसे?

Bigg Boss 20: रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में कंटेस्टेंट्स के बीच चल रहे विवादों के बीच अब अभिनेता आसिफ खान की एक टिप्पणी चर्चा में आ गई है। शो के एक टास्क के दौरान आसिफ ने मूंछ को पुरुषों की पहचान से जोड़ते हुए अपनी बात रखी थी। अब 'बिग बॉस 7' की विनर और अभिनेत्री गौहर खान ने इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आसिफ की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी पुरुष की पहचान सिर्फ उसके लुक या मूंछ से नहीं, बल्कि उसकी सोच और व्यवहार से होनी चाहिए।