‘तूने क्या किया है लाइफ में?’ Bigg Boss 20 में रीति तिवारी ने उदिति सिंह के ब्रेकअप पर मारा ऐसा ताना, छिड़ गई जबरदस्त बहस

रीति ने उदिति के ब्रेकअप पर मारा ताना (सोर्स: x-@Frozen_pratik /Instagram/Colorstv)
Bigg Boss 20 Fight Video: बिग बॉस 20 के घर में रीति तिवारी और उदिति सिंह के बीच चल रही तनातनी अब पर्सनल कमेंट्स तक पहुंच गई है। हाल के एपिसोड में दोनों के बीच हुई तीखी बहस के दौरान रीति ने उदिति के ब्रेकअप को लेकर ऐसी बात कह दी, जिसने खूब ध्यान खींचा। वहीं, उदिति ने भी जवाब देते हुए रीति के लुक्स पर निजी टिप्पणी कर दी।
बहस के दौरान रीति ने उदिति से सवाल करते हुए कहा, “तूने क्या किया है लाइफ में? एक ब्रेकअप को लेकर चढ़ती है, बस। बाकी कुछ नहीं किया तूने।”
रीति के इस बयान के बाद दोनों के बीच बहस और तेज हो गई। उनका यह कमेंट सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन गया। कुछ दर्शकों को लगा कि रीति ने उदिति की निजी जिंदगी को बहस में लाकर बात को ज्यादा पर्सनल कर दिया, जबकि कुछ यूजर्स ने इसे दोनों के बीच चल रही तीखी नोकझोंक का हिस्सा बताया।
रीति के कमेंट के बाद उदिति भी पीछे नहीं हटीं। बहस के दौरान उन्होंने रीति के वजन और लुक्स को लेकर टिप्पणी की। उदिति ने उन्हें “मोटी और बदसूरत” कहा और यह भी कहा कि वह “दिल से भी और मुंह से भी” बदसूरत हैं।
इस टिप्पणी के बाद बहस का मुद्दा और ज्यादा पर्सनल हो गया। अब चर्चा इस बात को लेकर है कि दोनों के बीच हुई इस लड़ाई में निजी जिंदगी और लुक्स को बहस में लाना कितना सही था।
रीति और उदिति की इस लड़ाई पर सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी अलग-अलग हैं। एक यूजर ने लिखा कि जब किसी की असल स्थिति के बारे में पूरी जानकारी न हो, तब इस तरह पर्सनल होना गलत है। वहीं, एक अन्य यूजर ने रीति की बात का समर्थन करते हुए इसे सच बताया।
एक यूजर ने लिखा कि उदिति की पहचान किसी की एक्स बनने से जुड़ी है। वहीं, एक अन्य कमेंट में कहा गया कि उदिति ने पहले रीति से कहा था कि वह अपने पिता की वजह से यहां हैं, जिसके बाद रीति ने भी उन्हें जवाब दिया। एक अन्य यूजर ने उदिति के समर्थन में लिखा कि बाहर जाकर देखने पर पता चलेगा कि वह 100 फीसदी मशहूर हैं। यानी दोनों की इस बहस पर दर्शकों की राय साफ तौर पर बंटी हुई नजर आ रही है।
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