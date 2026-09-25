‘तूने क्या किया है लाइफ में?’ Bigg Boss 20 में रीति तिवारी ने उदिति सिंह के ब्रेकअप पर मारा ऐसा ताना, छिड़ गई जबरदस्त बहस

एक यूजर ने लिखा कि उदिति की पहचान किसी की एक्स बनने से जुड़ी है। वहीं, एक अन्य कमेंट में कहा गया कि उदिति ने पहले रीति से कहा था कि वह अपने पिता की वजह से यहां हैं, जिसके बाद रीति ने भी उन्हें जवाब दिया। एक अन्य यूजर ने उदिति के समर्थन में लिखा कि बाहर जाकर देखने पर पता चलेगा कि वह 100 फीसदी मशहूर हैं। यानी दोनों की इस बहस पर दर्शकों की राय साफ तौर पर बंटी हुई नजर आ रही है।