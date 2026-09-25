‘घर से कोई अमीर नहीं होता’, पैसों के लिए काम करने पर बोलीं फातिमा सना शेख

Fatima Sana Shaikh Interview: बॉलीवुड एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने हिंदी फिल्म और वेब इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए मिलने वाले किरदारों और कलाकारों की मजबूरियों पर खुलकर बात की है। करीब एक दशक लंबे करियर में अलग-अलग तरह के किरदार निभा चुकीं फातिमा का कहना है कि महिलाओं के लिए आज भी ऐसे रोल कम लिखे जाते हैं, जिनमें किरदार की कई परतें देखने को मिलें। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार कलाकारों को आर्थिक जरूरतों के चलते वह काम भी स्वीकार करना पड़ता है, जिसे वो वास्तव में नहीं करना चाहते।