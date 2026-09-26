Rise and Fall 2 में प्रियंका चाहर चौधरी पर सिवेट तोमर ने किया कमेंट, एक्ट्रेस बोलीं- ‘आपकी बात से मेरी पर्सनैलिटी डिसाइड नहीं होगी’

शो में टीवी, फिल्म, सोशल मीडिया, म्यूजिक, भोजपुरी मनोरंजन, रियलिटी शो और स्पोर्ट्स से जुड़े कंटेस्टेंट शामिल हैं। इनमें प्रियंका चाहर चौधरी, स्वरा भास्कर, करण पटेल, तेज प्रताप यादव, गौतम गुलाटी, शहजाद पूनावाला, सारा गुरपाल, निहारिका तिवारी, सिवेट तोमर, कायरा अनु, मनीष कश्यप, राज ग्रोवर, अनीश भगत, काजल राघवानी और इरीना रुदाकोवा के नाम शामिल हैं। फिलहाल शो की शुरुआत में ही प्रियंका चाहर चौधरी और सिवेट तोमर की यह बातचीत दर्शकों का ध्यान खींच रही है। आने वाले एपिसोड में दोनों के बीच यह नोकझोंक किस दिशा में जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा।