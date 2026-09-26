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‘दिल को सुकून मिला’, मनोज तिवारी की बेटी से बोले सलमान- ‘बिग बॉस’ से पहले आपको कौन जानता था, लोगों ने किया रिएक्ट

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: सलमान खान ने लेटेस्ट वीकेंड का वार के एपिसोड में रीति तिवारी की जमकर क्लास लगाई है। मनोज तिवारी की बेटी को लेकर सलमान का एक प्रोमो भी अब शेयर हुआ है, जिसपर अब फैंस ने जमकर कमेंट्स आ रहे हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 26, 2026

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar

बिग बॉस 20 (फोटो सोर्स- instagram/colorstv)

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 20' के घर में इस हफ्ते का वीकेंड का वार काफी चर्चा में रहने वाला है। शो के नए प्रोमो में सलमान खान कंटेस्टेंट रीति तिवारी के व्यवहार को लेकर उनसे सीधे सवाल करते नजर आ रहे हैं। रीति तिवारी भोजपुरी अभिनेता और राजनेता मनोज तिवारी की बेटी हैं। डिस बैटल टास्क के दौरान उदीति सिंह के साथ हुए विवाद और कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर सलमान ने रीति को समझाया। इस दौरान उन्होंने नेपोटिज्म का मुद्दा भी उठा दिया।

डिस बैटल के बाद बढ़ा विवाद

दरअसल, बिग बॉस 20 के घर में एक डिस बैटल टास्क के दौरान रीति तिवारी और उदीति सिंह के बीच विवाद हो गया था। इस दौरान दोनों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। प्रोमो में बताया गया है कि रीति ने उदीति के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया, जिस पर घर के अंदर मामला काफी बढ़ गया।

अब वीकेंड का वार के दौरान सलमान खान ने इसी घटना को लेकर रीति से बात की। सलमान उन्हें याद दिलाते हैं कि वह बिग बॉस के घर में एक सपना लेकर आई हैं और उनका मकसद एक अलग पहचान बनाना है। लेकिन उनके व्यवहार और भाषा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सलमान ने उठाया मनोज तिवारी का नाम

प्रोमो में सलमान खान रीति तिवारी से कहते हैं कि बिग बॉस में आने से पहले शायद बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते थे। इसके बाद वह उनके पिता मनोज तिवारी का जिक्र करते हैं।

सलमान के मुताबिक, रीति मनोज तिवारी की बेटी हैं और इसी वजह से लोग उनकी पहचान को उनके पिता से जोड़ सकते हैं। वह यह भी कहते हैं कि अगर रीति के व्यवहार की वजह से कोई गलत धारणा बनती है तो उसका असर उनके पिता पर भी पड़ सकता है।

इसी बातचीत में सलमान 'नेपोटिज्म' शब्द का भी इस्तेमाल करते हैं। वह बताते हैं कि लोगों की तरफ से यह सवाल उठ सकता है कि रीति को शो में उनके पिता की वजह से मौका मिला है। हालांकि, यह बात प्रोमो में सलमान की कही हुई बात के तौर पर सामने आई है।

'डांट चाहिए या समझाना?'

प्रोमो का सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाला हिस्सा सलमान और रीति के बीच की बातचीत है। सलमान उनसे कहते हैं कि किसी को उसकी गलती पर दो तरीकों से समझाया जा सकता है। एक तरीका सख्ती से डांटना है और दूसरा उसे समझाना।

इसके बाद सलमान रीति से पूछते हैं कि वह कौन सा तरीका पसंद करेंगी। सलमान के सवाल के बाद रीति काफी भावुक नजर आती हैं। प्रोमो के आखिर में उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं।

रीति तिवारी हुईं भावुक

सलमान की बातों के बाद रीति तिवारी का भावुक होना सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बन सकता है। शो में आने के बाद से ही रीति को लेकर दर्शकों के बीच अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। अब वीकेंड का वार में सलमान की फटकार के बाद रीति किस तरह जवाब देती हैं, यह एपिसोड में पता चलेगा।

रीति के लिए यह बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि सलमान ने उनके व्यवहार को सिर्फ घर के एक विवाद तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उनकी सार्वजनिक छवि और पिता मनोज तिवारी के नाम से जुड़े सवाल को भी सामने रखा।

मनोज तिवारी का भी हो सकता है जिक्र

रीति तिवारी के बिग बॉस 20 में आने के बाद उनके पिता मनोज तिवारी का नाम लगातार चर्चा में रहा है। अब सलमान खान के नेपोटिज्म वाले सवाल के बाद यह मुद्दा और ज्यादा सुर्खियों में आ गया है।

पिछले एपिसोड में भी रीति से जुड़े मुद्दे चर्चा में रहे हैं। अब वीकेंड का वार में सलमान की बातचीत के बाद यह देखना दिलचस्प होगा कि रीति इस पूरे मामले पर क्या जवाब देती हैं और क्या वह अपने व्यवहार को लेकर कोई सफाई देती हैं।

फिलहाल प्रोमो में इतना साफ नजर आ रहा है कि सलमान खान ने रीति तिवारी के भाषा के इस्तेमाल और उनके व्यवहार को लेकर उन्हें सीधे तौर पर समझाया है। वहीं, बातचीत के दौरान रीति का भावुक होना आने वाले एपिसोड का अहम हिस्सा बन गया है।

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Updated on:

26 Sept 2026 03:16 pm

Published on:

26 Sept 2026 03:13 pm

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