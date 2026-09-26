‘दिल को सुकून मिला’, मनोज तिवारी की बेटी से बोले सलमान- ‘बिग बॉस’ से पहले आपको कौन जानता था, लोगों ने किया रिएक्ट

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: 'बिग बॉस 20' के घर में इस हफ्ते का वीकेंड का वार काफी चर्चा में रहने वाला है। शो के नए प्रोमो में सलमान खान कंटेस्टेंट रीति तिवारी के व्यवहार को लेकर उनसे सीधे सवाल करते नजर आ रहे हैं। रीति तिवारी भोजपुरी अभिनेता और राजनेता मनोज तिवारी की बेटी हैं। डिस बैटल टास्क के दौरान उदीति सिंह के साथ हुए विवाद और कथित तौर पर आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल को लेकर सलमान ने रीति को समझाया। इस दौरान उन्होंने नेपोटिज्म का मुद्दा भी उठा दिया।