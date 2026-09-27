‘पहली बार हमें कातिल कहा जा रहा है’, कोमल रानी के आरोपों के बाद सुनीता आहूजा के सपोर्ट में आईं बहू कश्मीरा शाह

Govinda-Sunita Ahuja Controversy: गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने सुनीता के समर्थन में बयान दिया है। यह मामला उस वक्त और चर्चा में आ गया, जब गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी ने सुनीता आहूजा पर गंभीर आरोप लगाए। कोमल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि सुनीता कथित तौर पर कई सालों से अपने पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।