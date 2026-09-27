‘पहली बार हमें कातिल कहा जा रहा है’, कोमल रानी के आरोपों के बाद सुनीता आहूजा के सपोर्ट में आईं बहू कश्मीरा शाह

कश्मीरा शाह, सुनीता आहूजा (फोटो सोर्स-instagram/colorstv)
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अब एक्ट्रेस कश्मीरा शाह ने सुनीता के समर्थन में बयान दिया है। यह मामला उस वक्त और चर्चा में आ गया, जब गोविंदा की कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी ने सुनीता आहूजा पर गंभीर आरोप लगाए। कोमल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि सुनीता कथित तौर पर कई सालों से अपने पति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थीं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
27 सितंबर को कश्मीरा शाह ने सुनीता आहूजा के साथ एक इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर करते हुए इस विवाद पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपने करीब 30 साल के अनुभव का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने लगभग 50 फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके सह-कलाकार उनकी निजी जिंदगी या व्यक्तिगत भावनाओं के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे।
कश्मीरा के मुताबिक, अपनी निजी जिंदगी की बातें उन्होंने सिर्फ अपने पति कृष्णा अभिषेक के साथ साझा की हैं। उन्होंने इसी संदर्भ में कोमल रानी के उन दावों पर सवाल उठाया, जिनमें कथित तौर पर गोविंदा और उनके बीच नजदीकी की ओर इशारा किया गया था।
कश्मीरा ने अपनी पोस्ट में महिलाओं को लेकर समाज में बनने वाली धारणाओं पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं अपने परिवार की सुरक्षा और जिम्मेदारियों को लेकर मुखर रहती हैं, उन्हें अक्सर ‘रूड’, ‘डॉमिनेटिंग’, ‘स्वार्थी’ या दूसरे कठोर शब्दों से संबोधित किया जाता है।
उन्होंने सुनीता का समर्थन करते हुए कहा कि इस बार मामला इन तमाम शब्दों से आगे बढ़कर उन्हें ‘मर्डरर’ यानी हत्यारा कहे जाने तक पहुंच गया है। कश्मीरा ने लिखा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि सुनीता एक मजबूत महिला हैं और वह उनके साथ हमेशा खड़ी रहेंगी।
गोविंदा और सुनीता आहूजा ने साल 1987 में शादी की थी। दोनों के दो बच्चे हैं—बेटी टीना आहूजा और बेटा यशवर्धन आहूजा। पिछले कुछ समय से दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट्स में अलग-अलग तरह की चर्चाएं चल रही हैं।
इसी बीच कोमल रानी स्वर्णकार का नाम भी गोविंदा के साथ कथित रिश्ते की चर्चाओं में सामने आया है। कोमल ने इससे पहले सुनीता के ‘होमब्रेकर’ से जुड़े आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि किसी टूटे हुए घर को कोई बाहरी व्यक्ति तोड़ नहीं सकता। इसके बाद उन्होंने सुनीता को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए थे।
हालांकि, गोविंदा और कोमल रानी के बीच कथित रिश्ते की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए व्यक्तिगत आरोप भी सार्वजनिक दावों के स्तर पर हैं। फिलहाल सुनीता आहूजा ने कोमल रानी के इन आरोपों पर सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं कश्मीरा शाह का सार्वजनिक समर्थन इस पूरे विवाद को एक नया मोड़ देता नजर आ रहा है।
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