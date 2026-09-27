Bigg Boss 20: अजय देवगन ने सलमान खान के डांस का उड़ाया मजाक? काजी तौकीर का हुक स्टेप करते नजर आए जयदीप अहलावत

अजय-सलमान (फोटो सोर्स- instagram/colorstv)
Bigg Boss 20: टीवी के चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ के रविवार के एपिसोड में बॉलीवुड के दो सितारे अजय देवगन और जायद अहमद अहलावत नजर आने वाले हैं। दोनों कलाकार अपनी आगामी फिल्म ‘दृश्यम 3’ के प्रमोशन के लिए शो में पहुंचे। इस दौरान सलमान खान के साथ बातचीत में अजय देवगन ने अपने और सलमान के डांसिंग स्टाइल को लेकर ऐसा मजेदार कमेंट कर दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग हंस पड़े।
शो से सामने आए प्रोमो में अजय देवगन को घर के सदस्यों के साथ मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। इसी दौरान उन्होंने काजी तौकीर से उनका चर्चित ‘रॉकस्टार’ हुक स्टेप करने के लिए कहा। काजी ने बिना झिझक अपना डांस स्टेप करके दिखाया।
काजी का स्टेप देखने के बाद अजय देवगन ने मजाकिया अंदाज में अपनी और सलमान खान की डांसिंग को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, “सलमान और मैं बहुत मुश्किल स्टेप करते हैं। ये बहुत आसान है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जयदीप अहलावत इसे करें।” अजय की यह बात सुनकर सलमान खान भी हंसते नजर आए।
अजय देवगन की बात सुनने के बाद जयदीप अहलावत पहले थोड़े हिचकिचाते दिखाई दिए। हालांकि बाद में उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली और काजी तौकीर के लोकप्रिय हुक स्टेप को करने की कोशिश की। जयदीप को डांस करते देखकर सलमान खान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
इस पूरे मजेदार सेगमेंट ने ‘बिग बॉस 20’ के प्रोमो को हल्का-फुल्का और मनोरंजक बना दिया है। सोशल मीडिया पर भी दर्शकों ने इस प्रोमो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ यूजर्स ने काजी के ‘रॉकस्टार’ वाले स्टेप की तारीफ की, जबकि कुछ ने इस पूरे मजेदार पल को लेकर कमेंट किए।
अजय देवगन और जयदीप अहलावत इन दिनों अपनी फिल्म ‘दृश्यम 3’ के प्रमोशन में व्यस्त हैं। फिल्म में अजय एक बार फिर विजय सलगांवकर के किरदार में नजर आएंगे। उनके साथ श्रिया सरन, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव भी अपने पुराने किरदारों में वापसी कर रही हैं। वहीं जयदीप अहलावत फ्रेंचाइजी में एक नए किरदार के साथ दिखाई देंगे।
‘दृश्यम 3’ का निर्देशन अभिषेक पाठक ने किया है। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। यह फिल्म ‘दृश्यम’ फ्रेंचाइजी की तीसरी कड़ी है और कहानी एक बार फिर विजय सलगांवकर और उसके परिवार के इर्द-गिर्द आगे बढ़ती दिखाई देगी।
फिलहाल ‘बिग बॉस 20’ का यह प्रोमो अजय देवगन, सलमान खान और जयदीप अहलावत के बीच की मजेदार बातचीत की वजह से चर्चा में है। खास तौर पर अजय का खुद और सलमान के डांस स्टेप्स पर किया गया मजाक दर्शकों को पसंद आ रहा है।
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