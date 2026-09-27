Bigg Boss 20: अजय देवगन ने सलमान खान के डांस का उड़ाया मजाक? काजी तौकीर का हुक स्टेप करते नजर आए जयदीप अहलावत

Bigg Boss 20: टीवी के चर्चित रियलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ के रविवार के एपिसोड में बॉलीवुड के दो सितारे अजय देवगन और जायद अहमद अहलावत नजर आने वाले हैं। दोनों कलाकार अपनी आगामी फिल्म ‘दृश्यम 3’ के प्रमोशन के लिए शो में पहुंचे। इस दौरान सलमान खान के साथ बातचीत में अजय देवगन ने अपने और सलमान के डांसिंग स्टाइल को लेकर ऐसा मजेदार कमेंट कर दिया, जिसे सुनकर वहां मौजूद लोग हंस पड़े।