कौन हैं ‘बिग बॉस’ फेम दिव्या शिंदे? जिनपर लगा घर में घुसकर डॉक्टर को पीटने का आरोप, जानें पूरा मामला

दिव्या शिंदे (फोटो सोर्स- Instagram- sarkar__611)
Who Is Divya Shinde: रियलिटी शो ‘बिग बॉस मराठी’ से पहचान बनाने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिव्या शिंदे एक गंभीर मामले को लेकर चर्चा में हैं। पुणे पुलिस ने दिव्या शिंदे समेत कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ एक 65 वर्षीय रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर की शिकायत पर केस दर्ज किया है। डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि उनके घर पहुंचकर उनसे 5 लाख रुपये की मांग की गई और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और जिस सोसाइटी में कथित घटना हुई, वहां की CCTV फुटेज भी जुटाई गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ता की पहचान डॉ. विद्याधर गायकवाड़ के तौर पर हुई है। वह पुणे के एक रिटायर्ड सरकारी मेडिकल ऑफिसर हैं और करुणादीप फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। इसी संस्था की ओर से सितंबर की शुरुआत में पुणे के बालगंधर्व ऑडिटोरियम में 'कला अविष्कार महोत्सव' आयोजित किया गया था।
FIR में दर्ज शिकायत के अनुसार, दिव्या शिंदे इस कार्यक्रम में पहुंची थीं। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप है कि उन्हें कार्यक्रम के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन बाद में दिव्या ने दावा किया कि उनकी मौजूदगी और सोशल मीडिया से कार्यक्रम को प्रचार मिला। इसके बाद कथित तौर पर 5 लाख रुपये की मांग की गई। शिकायत के मुताबिक, करीब 50 हजार रुपये जरिए दिए भी गए, लेकिन बाकी रकम की मांग जारी रही।
FIR के अनुसार, 17 सितंबर को दिव्या शिंदे, अन्ना धामधेरे और कुछ अन्य लोग डॉक्टर के मोहम्मदवाड़ी स्थित घर पहुंचे और कथित तौर पर 5 लाख रुपये की मांग की। शिकायत में यह भी आरोप है कि 23 सितंबर को धामधेरे ने डॉक्टर को धमकी दी थी।
इसके बाद 24 सितंबर की रात करीब साढ़े आठ बजे दिव्या शिंदे और कुछ अन्य लोग डॉक्टर के नयाती हाइलैंड्स स्थित घर पहुंचे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि डॉक्टर के साथ लकड़ी की छड़ी, बेल्ट और धातु के बर्तन से मारपीट की गई। घर में सामान को नुकसान पहुंचाने और रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया गया है। डॉक्टर के बेटे को धमकाने की बात भी शिकायत में कही गई है।
घटना के बाद डॉक्टर को इलाज के लिए पुणे के ससून जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जबरन वसूली, मारपीट, आपराधिक धमकी और हत्या के प्रयास समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि अदालत में अभी नहीं हुई है और जांच जारी है।
दिव्या शिंदे सोशल मीडिया पर ‘सरकार’ नाम से भी जानी जाती हैं। उन्हें इस साल ‘बिग बॉस मराठी 6' में शामिल होने के बाद पहचान मिली थी। हालांकि, फरवरी में उन्हें शो से बाहर कर दिया गया था। उस समय भी साथी प्रतियोगियों को धमकी देने से जुड़े आरोपों को लेकर उनका नाम विवाद में आया था। 'इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके एक मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। रियलिटी शो में आने से पहले दिव्या सोशल मीडिया गतिविधियों के साथ-साथ छात्र और सामाजिक अभियानों में भी नजर आती रही हैं।
फिलहाल पुणे पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। CCTV फुटेज और शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि घटना में वास्तव में क्या हुआ था और आरोपों में कितनी सच्चाई है।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग