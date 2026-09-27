कौन हैं ‘बिग बॉस’ फेम दिव्या शिंदे? जिनपर लगा घर में घुसकर डॉक्टर को पीटने का आरोप, जानें पूरा मामला

Who Is Divya Shinde: रियलिटी शो ‘बिग बॉस मराठी’ से पहचान बनाने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिव्या शिंदे एक गंभीर मामले को लेकर चर्चा में हैं। पुणे पुलिस ने दिव्या शिंदे समेत कुछ दूसरे लोगों के खिलाफ एक 65 वर्षीय रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर की शिकायत पर केस दर्ज किया है। डॉक्टर ने आरोप लगाया है कि उनके घर पहुंचकर उनसे 5 लाख रुपये की मांग की गई और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और जिस सोसाइटी में कथित घटना हुई, वहां की CCTV फुटेज भी जुटाई गई है।