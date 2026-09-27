सलमान खान के बाद अब अभिनेता सूर्या का ट्रोलर्स पर फूटा गुस्सा, ‘पैरासाइट’ बोलते हुए फैंस को दी हिदायत

Suriya Online Trolls: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या ने सोशल मीडिया पर बढ़ती ट्रोलिंग को लेकर अपनी बात रखी है। चेन्नई में ऑल इंडिया सूर्या फैंस क्लब की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में अभिनेता ने अपने प्रशंसकों से ऑनलाइन ट्रोल्स को ज्यादा तवज्जो नहीं देने की अपील की। सूर्या ने नकारात्मक कमेंट्स पर प्रतिक्रिया देने को अपनी ऊर्जा की बर्बादी बताया और फैंस से प्यार फैलाने की बात कही।