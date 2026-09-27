‘तिलक लगाने’ पर ट्रोल हुए मलयालम एक्टर ममूटी! ट्रोलर्स पर फूटा फिल्ममेकर हरीश्री यूसुफ का गुस्सा, जानें पूरा मामला

Malayalam Actor Mammootty: मलयालम अभिनेता ममूटी (Mammootty) को नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स समारोह में उनकी चर्चित फिल्म 'ब्रमायुगम' (Bramayugam) के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के सम्मान से नवाजा गया। इस ऐतिहासिक जीत से जहां पूरे देश और खासकर केरल में खुशी की लहर है, वहीं सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो के कारण बेवजह विवाद खड़ा हो गया है। कार्यक्रम के दौरान ममूटी का स्वागत पारंपरिक तरीके से माथे पर तिलक लगाकर किया गया, जिस पर कुछ यूजर्स ने उनके धर्म (मुस्लिम) को लेकर आपत्ति जताई। अब इस विवाद पर फिल्ममेकर हरीश्री यूसुफ ममूटी के बचाव में खुलकर सामने आए हैं।