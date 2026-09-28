“भाई का पैर टूटा था, आंखों पर थी चोट”, सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम की बहन श्वेता सिंह ने दी बड़ी जानकारी, लोगों ने किए कमेंट

Sushant Singh Rajput Sister Shweta Singh: दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन को भले ही समय बीत चुका हो, लेकिन उनसे जुड़ी यादें और उनके न्याय की मांग आज भी लाखों फैंस के दिलों में जिंदा है। हाल ही में सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति (Shweta Singh Kirti) ने एक बेहद भावुक वीडियो मैसेज जारी कर सुशांत के पोस्टमार्टम से जुड़ी कुछ चौंकाने वाली बातें बताई हैं। श्वेता ने दावा किया है कि सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले व्यक्ति से कुछ ऐसी जानकारियां दी हैं, जो दिल दहला देने वाली हैं। भाई का पैर टूटा हुआ था और आंखों पर चोट थी। इसे लेकर सोशल मीडिया पर अब कमेंट की बाढ़ आ गई है।