‘तुम मेरे हो और मैं खुशनसीब हूं’ बेटे रणबीर कपूर के बर्थडे पर मां नीतू कपूर ने किया पोस्ट, फोटो भी की शेयर

Neetu Kapoor Post On Ranbir Kapoor Birthday: बॉलीवुड के वर्सेटाइल अभिनेता रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) आज अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर सुबह से ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस, दोस्तों और बॉलीवुड हस्तियों की तरफ से बधाइयों का तांता लगा हुआ है। जन्मदिन के इस खास दिन को उनकी मां और दिग्गज अभिनेत्री नीतू कपूर (Neetu Kapoor) ने और भी स्पेशल बना दिया। नीतू कपूर ने अपने लाडले बेटे के साथ एक बेहद प्यारी सेल्फी शेयर करते की और दिल छू लेने वाला बर्थडे नोट लिखा है। वहीं, फैंस भी अपने फेवरेट एक्टर को बधाई दे रहे हैं।