‘मस्जिदों से सुबह 4 बजे आती है तेज आवाज, उसके खिलाफ बोलेंगे?”, अभिनेता अल्लू सिरिश के पोस्ट पर लोगों ने किए कमेंट, छिड़ी बहस

एक ने लिखा, "भाई मैं इस मामले में आपका समर्थन करता हूं। पिछले कुछ दिनों से छोटे बच्चों को चैन की नींद नहीं मिल पा रही है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। सनातन धर्म के बारे में महान सद्गुरु के ये विचार बिल्कुछ भी पूजा-पाठ या श्रद्धा वाले नहीं हैं।" एक और ने लिखा, "आधी रात को शोर-शराबा क्यों होता है? पुलिस क्या कर रही है? अगर इससे लोगों की नींद और आराम में खलल पड़ता है तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई?" एक ने लिखा, "तेलंगाना के हर कोने में मस्जिदों के ऊपर लाउडस्पीकर लगे हैं, जिनसे दिल में 5 बार तेज आवाज में आजान दी जाती है, शायद अल्लू सिरिश आप इस बारे में भी कभी शिकायत करें।"