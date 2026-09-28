सुशांत सिंह राजपूत संग बंद हुई फिल्म ‘पानी’ पर बोलीं आयशा कपूर, बताई YRF से दूरी की वजह

लंबे ब्रेक का मतलब अक्सर यह निकाल लिया जाता है कि उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी है, लेकिन आयशा इस सोच को पूरी तरह खारिज करती हैं। उन्होंने कहा, "मुंबई में हमेशा एक तरह का दबाव रहता है कि आप हर वक्त आस-पास दिखें, नेटवर्किंग करें, लोगों से मिलें और यह पक्का करते रहें कि आप काम के लिए उपलब्ध हैं। मैं खुद को हर वक्त प्रमोट करने में कभी अच्छी नहीं रही। मैंने मुंबई और इस इंडस्ट्री के बाहर भी पूरी जिंदगी जी है। लेकिन इसका मतलब यह कभी नहीं था कि मैंने हिंदी सिनेमा के दरवाजे बंद कर दिए हैं। एक्टिंग का जुनून मुझमें हमेशा था और आज भी है।"