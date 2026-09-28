कौन हैं मल्लिका नायक? जिन्होंने सुनीता आहूजा को बताया ‘वॉरियर’, ‘महाभारत’ से कमा चुकीं शोहरत

सुनीता आहूजा-गोविंदा (फोटो सोर्स- Instagram/mallika453)
Sunita Ahuja-Govinda Controversy: गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब टीवी एक्ट्रेस मल्लिका नायक भी चर्चा में आ गई हैं। मल्लिका ने सुनीता आहूजा के समर्थन में अपनी बात रखी और उन्हें 'वॉरियर' बताया। उनका यह बयान उस वक्त आया है, जब गोविंदा की फिल्म ‘रूपा’ की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार ने सोशल मीडिया पर सुनीता को लेकर कई आरोप लगाए हैं। हालांकि, कोमल रानी की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
मल्लिका नायक का नाम सामने आने के बाद अब लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर महाभारत की ये एक्ट्रेस कौन हैं और उन्होंने सुनीता आहूजा का समर्थन क्यों किया?
मल्लिका नायक हिंदी टेलीविजन की जानी-पहचानी अभिनेत्री हैं। वह मुख्य रूप से टीवी सीरियल्स में काम करती रही हैं। अभिनय की दुनिया में आने से पहले उन्होंने वॉयस-ओवर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम किया था। उपलब्ध प्रोफाइल के मुताबिक, वह विज्ञापनों, फिल्मों और रेडियो प्ले के लिए हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में अपनी आवाज दे चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने टीवी पर अभिनय की शुरुआत की और सावधान इंडिया, फियर फाइल्स और गुमराह जैसे शोज में काम किया।
मल्लिका ने मुंबई के डीजी रूपारेल कॉलेज ऑफ साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स से पढ़ाई की है। अभिनय के शुरुआती दौर में उन्होंने कई टीवी शोज में छोटे और एपिसोडिक रोल किए, जिसके बाद उन्हें बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने के मौके मिलने लगे।
मल्लिका नायक को सबसे ज्यादा पहचान टीवी के चर्चित पौराणिक सीरियल ‘महाभारत’ से मिली। साल 2013-14 में प्रसारित इस शो में उन्होंने सुदेष्णा का किरदार निभाया था। सुदेष्णा राजा विराट की पत्नी और उत्तर और उत्तरा की मां थीं। शो की कास्ट लिस्ट में मल्लिका का नाम सुदेष्णा के किरदार के साथ दर्ज है।
इस सीरियल में सौरभ राज जैन, शहीर शेख, पूजा शर्मा, अरविंद चौधरी, अर्पित रांका और प्रणीति भट्ट जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। मल्लिका नायक इस शो के कई एपिसोड का हिस्सा रही थीं।
‘महाभारत’ के अलावा मल्लिका नायक ने अलग-अलग तरह के टीवी सीरियल्स में काम किया है। उनके क्रेडिट्स में ‘बालिका वधू’, ‘जोधा अकबर’, ‘अनामिका’, ‘प्यार तूने क्या किया’, ‘स्विम टीम’, ‘पेशवा बाजीराव’, ‘क्या कसूर है अमला का?’, ‘कुल्फी कुमार बाजेवाला’, ‘बेपनाह’ और ‘ये है चाहतें’ जैसे शोज शामिल हैं।
साल 2018 में उन्हें ‘बेपनाह’ में साक्षी माथुर के किरदार में देखा गया था। इसके बाद उन्होंने ‘कुल्फी कुमार बाजेवाला’ में भी काम किया। ‘ये है चाहतें’ में उन्होंने शारदा बलराज खुराना की भूमिका निभाई। उनके टीवी करियर में ‘कुमकुम भाग्य’ भी शामिल है, जिसमें उपलब्ध क्रेडिट्स के अनुसार उन्होंने मनप्रीत टंडन का किरदार निभाया।
अब बात उस वजह की, जिसके चलते मल्लिका नायक अचानक चर्चा में हैं। गोविंदा और कोमल रानी स्वर्णकार के कथित रिश्ते को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कोमल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान साझा किया था। उन्होंने बिना नाम लिए उन आरोपों का जवाब दिया, जिनमें उन्हें किसी शादीशुदा रिश्ते के बीच आने वाला बताया जा रहा था।
कोमल ने अपने बयान में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया, जिसे कथित तौर पर मानसिक रूप से परेशान करने और काम से दूर रखने की बात कही गई। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या कोई पत्नी अपने पति की परवाह करते हुए उसके साथ इस तरह का व्यवहार कर सकती है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
इससे पहले सुनीता आहूजा ने भी एक वीडियो के जरिए अपनी निजी जिंदगी को लेकर भावनाएं जाहिर की थीं। उन्होंने लोगों से उनका साथ देने की अपील की थी और कहा था कि उनका घर बिना किसी वजह के टूट रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया था।
इसी विवाद के बीच मल्लिका नायक ने सुनीता आहूजा के लिए समर्थन जाहिर किया। उन्होंने सुनीता को ‘वॉरियर’ बताते हुए उनके हौसले की सराहना की। मल्लिका के इस समर्थन को कोमल रानी के हालिया बयान के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, मल्लिका ने इस विवाद से जुड़े व्यक्तिगत आरोपों की स्वतंत्र जांच या पुष्टि का दावा नहीं किया है। उनका बयान मुख्य रूप से सुनीता के समर्थन में था।
गोविंदा और कोमल रानी को हाल ही में मुंबई में लालबागचा राजा के दर्शन करते हुए साथ देखे जाने के बाद दोनों के कथित रिश्ते की चर्चाओं ने फिर जोर पकड़ा था। रिपोर्टों के मुताबिक, सुनीता भी इससे कुछ घंटे पहले लालबागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंची थीं।
इसके बाद सुनीता ने सोशल मीडिया पर रिश्तों और भरोसे से जुड़ी बातें साझा कीं। वहीं गोविंदा ने कोमल के साथ अपनी मौजूदगी को प्रोफेशनल काम से जोड़ा और निजी जिंदगी को लेकर चल रही चर्चाओं को अफवाह बताया। फिलहाल इस पूरे मामले में गोविंदा, सुनीता आहूजा और कोमल रानी की ओर से अलग-अलग बातें सामने आई हैं। इसी बीच ‘महाभारत’ में सुदेष्णा का किरदार निभा चुकीं मल्लिका नायक का सुनीता के समर्थन में सामने आना इस विवाद की नई चर्चा बन गया है।
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