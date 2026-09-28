कौन हैं मल्लिका नायक? जिन्होंने सुनीता आहूजा को बताया ‘वॉरियर’, ‘महाभारत’ से कमा चुकीं शोहरत

Sunita Ahuja-Govinda Controversy: गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादीशुदा जिंदगी को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब टीवी एक्ट्रेस मल्लिका नायक भी चर्चा में आ गई हैं। मल्लिका ने सुनीता आहूजा के समर्थन में अपनी बात रखी और उन्हें 'वॉरियर' बताया। उनका यह बयान उस वक्त आया है, जब गोविंदा की फिल्म ‘रूपा’ की को-स्टार कोमल रानी स्वर्णकार ने सोशल मीडिया पर सुनीता को लेकर कई आरोप लगाए हैं। हालांकि, कोमल रानी की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।