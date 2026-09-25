‘मेरा घर टूट रहा है’, कोमल रानी संग गोविंदा के अफेयर की अफवाहों के बीच सुनीता आहूजा ने की अपील- ‘मुझे सपोर्ट करें’

Sunita Ahuja On Govinda:गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि एक्टर के एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ कथित रिश्ते की अफवाहें चल रही हैं, जिनके साथ वह फिल्म 'रूपा' में काम कर रहे हैं। इन अटकलों के बीच, सुनीता ने अपनी शादी के बारे में कई बातें कही हैं और अब महिलाओं, मीडिया और Gen-Z से सपोर्ट के लिए इमोशनल अपील की है। .