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‘मेरा घर टूट रहा है’, कोमल रानी संग गोविंदा के अफेयर की अफवाहों के बीच सुनीता आहूजा ने की अपील- ‘मुझे सपोर्ट करें’

Sunita Ahuja Emotional Appeal: सुनीता आहूजा ने कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर की यात्रा के दौरान अपनी पर्सनल जिंदगी की मुश्किलों के बारे में बात की। गोविंदा के साथ अपनी शादी को लेकर चल रही अटकलों के बीच, उन्होंने महिलाओं और Gen-Z से सपोर्ट की अपील की।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 25, 2026

Sunita Ahuja Emotional Appeal

गोविंदा संग रिश्ते पर सुनीता आहूजा का छलका दर्द। (फोटो सोर्स: youtube- @sbbxtra)

Sunita Ahuja On Govinda:गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि एक्टर के एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ कथित रिश्ते की अफवाहें चल रही हैं, जिनके साथ वह फिल्म 'रूपा' में काम कर रहे हैं। इन अटकलों के बीच, सुनीता ने अपनी शादी के बारे में कई बातें कही हैं और अब महिलाओं, मीडिया और Gen-Z से सपोर्ट के लिए इमोशनल अपील की है। .

गोविंदा के कथित अफेयर के बीच सुनीता आहूजा की इमोशनल अपील

पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास ऐतिहासिक दक्षिणेश्वर काली मंदिर की हालिया यात्रा के दौरान, सुनीता ने अपनी पर्सनल जिदगी में आ रही मुश्किलों के बारे में बात की। भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए, उन्होंने मां काली का आह्वान किया और कहा कि वह अपनी जिंदगी की परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करने मंदिर आई हैं।

उन्होंने कहा, "मेरे भी जीवन में कुछ राक्षस हैं, और मैं माता के द्वारा उनसे यह कहने आई हूं कि माता उनका भी नाश करें।"

'बिना किसी वजह के मेरा घर टूट रहा है'

सुनीता ने मीडिया से भी अपील की कि वो इस स्थिति से जुड़ी पब्लिसिटी का सपोर्ट न करें। उन्होंने लोगों से कल्पना करने को कहा कि अगर उनके परिवार का कोई सदस्य ऐसे ही अनुभव से गुजरता तो वे कैसा महसूस करते।

उन्होंने कहा, "प्लीज मुझे सपोर्ट करें। जितने भी Gen-Z बच्चे हैं, औरतें हैं, मुझे सपोर्ट कीजिए।" उन्होंने आगे कहा, "जो मेरे साथ हो रहा है, वह अच्छा नहीं हो रहा है। बिना किसी वजह के मेरा घर टूट रहा है।"

माता रानी कृपा करें और मेरी परेशानियां खत्म हो जाएं

उन्होंने इस मुश्किल दौर में महिलाओं से अपने साथ खड़े होने की इच्छा भी जाहिर की। सुनीता ने कहा कि वह माता रानी का आशीर्वाद लेने आई हैं और प्रार्थना कर रही हैं कि उनकी जिंदगी की परेशानियां खत्म हो जाएं। गोविंदा और कोमल रानी से जुड़े दावे मीडिया रिपोर्ट और अटकलों का हिस्सा बने हुए हैं, और दोनों में से किसी ने भी कथित अफेयर की सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की है।

गोविंदा और उनकी 'रूपा' फिल्म की को-स्टार कोमल के बीच कथित अफेयर की अफवाहें इस साल की शुरुआत में तब उड़ीं, जब दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ यात्रा करते देखा गया।

कोमल रानी संग लालबागचा राजा पंडाल पहुंचे गोविंदा

एक्टर गोविंदा रूमर्ड गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ मंगलवार (22 सितंबर) को भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने मुंबई के मशहूर लालबागचा राजा पंडाल पहुंचे। हालांकि, एक्टर का एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ आना चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि सुनीता आहूजा के साथ उनकी शादी को लेकर चल रही खबरों के बीच कोमल का नाम उनसे जोड़ा जाता रहा है।

गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी 1987 में हुई थी और उनके दो बच्चे हैं - बेटा यशवर्धन आहूजा और बेटी टीना आहूजा।

सुनीता आहूजा के बाद रूमर्ड गर्लफ्रेंड कोमल रानी संग लालबागचा राजा पहुंचे गोविंदा, दोनों की एंट्री ने खींचा ध्यान

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Govinda Komal Rani Swarnkar

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Entertainment

Updated on:

25 Sept 2026 03:38 pm

Published on:

25 Sept 2026 03:30 pm

Hindi News / Entertainment / ‘मेरा घर टूट रहा है’, कोमल रानी संग गोविंदा के अफेयर की अफवाहों के बीच सुनीता आहूजा ने की अपील- ‘मुझे सपोर्ट करें’

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