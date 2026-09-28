‘हनुमान अंश’ देखने के अगले दिन आया ‘राइज एंड फॉल 2’ का ऑफर, शहजाद पूनावाला ने बताया भगवान का संकेत

Shehzad Poonawala On Hanuman Ansh: 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला की एंट्री इन दिनों चर्चा में है। शो का हिस्सा बनने को लेकर शहजाद ने एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है। 'इंडिया टुडे डिजिटल' से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि ‘राइज एंड फॉल 2’ का ऑफर उन्हें उस वक्त मिला, जब उन्होंने एक दिन पहले फिल्म ‘हनुमान अंश’ देखी थी। शहजाद के मुताबिक, फिल्म देखने के अगले ही दिन उन्हें शो से जुड़े एक व्यक्ति का फोन आया।