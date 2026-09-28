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‘हनुमान अंश’ देखने के अगले दिन आया ‘राइज एंड फॉल 2’ का ऑफर, शहजाद पूनावाला ने बताया भगवान का संकेत

Shehzad Poonawala On Hanuman Ansh: राइज एंड फॉल के सीजन 2 में नजर आ रहे शहजाद पूनावाला ने शो में जाने से पहले बताया कि हनुमान अंश देखते ही उन्हें राइज एंड फॉल का ऑफर आ गया।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 28, 2026

Shehzad Poonawala On Hanuman Ansh

शहजाद पूनावाला (फोटो सोर्स- IMDb)

Shehzad Poonawala On Hanuman Ansh: 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला की एंट्री इन दिनों चर्चा में है। शो का हिस्सा बनने को लेकर शहजाद ने एक दिलचस्प किस्सा साझा किया है। 'इंडिया टुडे डिजिटल' से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि ‘राइज एंड फॉल 2’ का ऑफर उन्हें उस वक्त मिला, जब उन्होंने एक दिन पहले फिल्म ‘हनुमान अंश’ देखी थी। शहजाद के मुताबिक, फिल्म देखने के अगले ही दिन उन्हें शो से जुड़े एक व्यक्ति का फोन आया।

फिल्म देखने के बाद आया शो का ऑफर

शहजाद ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ने के बाद वह अपने पुराने काम यानी कमेंटेटर और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर वापसी के बारे में सोच रहे थे। इसी दौरान वह अकेले 'हनुमान अंश' देखने गए। अगले दिन उन्हें 'राइज एंड फॉल' से जुड़े एक व्यक्ति ने फोन किया और शो में शामिल होने का प्रस्ताव दिया।

शहजाद के लिए इस ऑफर का समय काफी खास था। उन्होंने इसे एक तरह का “दैवीय संकेत” बताया। उनके मुताबिक, उन्हें ऐसा लगा जैसे नीम करौली बाबा और हनुमान जी की ओर से उन्हें कोई संदेश मिल रहा हो। उन्होंने कहा कि अगर यह किसी तरह का दैवीय संदेश है, तो वह इसे स्वीकार करना चाहते हैं।

जिंदगी और राजनीति से जुड़ा लगा शो का नाम

शहजाद ने बताया कि उन्होंने ‘राइज एंड फॉल’ का पहला सीजन थोड़ा देखा था। हालांकि, उन्होंने कभी रियलिटी शो में आने की योजना नहीं बनाई थी। उन्हें शो का कॉन्सेप्ट इसलिए भी दिलचस्प लगा क्योंकि ‘राइज एंड फॉल’ की अवधारणा उन्हें जिंदगी और राजनीति से जुड़ी हुई लगती है। उनके मुताबिक, राजनीति में भी लगातार उतार-चढ़ाव आते रहते हैं।

राजनेताओं की छवि बदलना चाहते हैं

शहजाद ने कहा कि वह शो के जरिए राजनेताओं को लेकर बनी कुछ आम धारणाओं को चुनौती देना चाहते हैं। उनके मुताबिक, लोगों के बीच अक्सर यह धारणा होती है कि राजनेता अमीर, भ्रष्ट या विशेष सुविधाओं के आदी होते हैं। वह चाहते हैं कि दर्शक उन्हें शो के अंदर एक सामान्य इंसान के तौर पर देखें।

भाई तहसीन से नहीं ली सलाह

शहजाद के भाई तहसीन पूनावाला ‘बिग बॉस 13’ में नजर आ चुके हैं। हालांकि, शहजाद ने बताया कि उन्होंने शो में आने से पहले या बाद में उनसे कोई खास सलाह नहीं ली। उन्हें तहसीन की ओर से शुभकामना संदेश जरूर मिला था।

‘राइज एंड फॉल’ में कंटेस्टेंट्स को रूलर्स और वर्कर्स में बांटा जाता है। शहजाद ने कहा कि उन्हें दोनों में से कोई भी भूमिका मिले, वह उसे पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाने की कोशिश करेंगे।

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Updated on:

28 Sept 2026 06:34 pm

Published on:

28 Sept 2026 06:34 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘हनुमान अंश’ देखने के अगले दिन आया ‘राइज एंड फॉल 2’ का ऑफर, शहजाद पूनावाला ने बताया भगवान का संकेत

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