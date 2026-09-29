‘मिर्जापुर द मूवी’ के डायरेक्टर ने खोले कई राज, ‘शूरवीर’ विवाद से लेकर रसिका दुगल की ट्रोलिंग तक पर बोले गुरमीत सिंह

Mirzapur The Movie: 'मिर्जापुर द मूवी' की सफलता के बाद फिल्म के निर्देशक गुरमीत सिंह ने फिल्म से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बात की है। ओटीटी की लोकप्रिय सीरीज को बड़े पर्दे पर लाने के इस प्रयोग को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। गुरमीत सिंह ने कहा कि फिल्म बनाते समय टीम ने इस बात का दबाव नहीं लिया था कि ये ओटीटी से थिएटर तक पहुंचने वाली फिल्मों के लिए एक बड़ी मिसाल बन सकती है। उनके मुताबिक, दर्शकों का बड़ी संख्या में सिनेमाघरों तक पहुंचना और फिल्म को पसंद करना टीम के लिए सबसे खास रहा।