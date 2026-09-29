Kahan Shuru Kahan Khatam OTT: फिल्म ‘कहां शुरू कहां खत्म’ को 3 साल बाद मिली ओटीटी पर जगह, 1 अक्टूबर को होगी रिलीज

Kahan Shuru Kahan Khatam OTT Release: संगीत की दुनिया में अपनी आवाज का जादू चलाने के बाद अभिनेत्री के रूप में कदम रखने वाली ध्वनि भानुशाली (Dhvani Bhanushali) और अभिनेता आशिम गुलाटी (Ashim Gulati) की रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म 'कहां शुरू कहां खत्म' (Kahan Shuru Kahan Khatam) अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म सिनेमाघरों के बाद लगभग 3 साल बाद ओटीटी पर 1 अक्टूबर को रिलीज होगी। जिसे प्लेटफॉर्म डिज्नी+ हॉटस्टार (JioHotstar) पर आसानी से देखा जा सकता है।