‘सावधान रहो तुम मुझे क्या कहते हो’, आकांक्षा चौधरी के ‘मैनचाइल्ड’ कमेंट पर सिवेट तोमर का इशारों में जवाब

आकांक्षा ने शेयर किया पोस्ट (सोर्स: instagram-viralbollywood/SiwetTomar)
Akanksha Chaudhary Reaction: ‘राइज एंड फॉल 2’ से सिवेट तोमर के बाहर होने के बाद उनसे जुड़े विवाद लगातार चर्चा में हैं। इसी बीच आकांक्षा चौधरी के एक ‘मैनचाइल्ड’ वाले कमेंट ने फिर से पुरानी तनातनी की याद दिला दी है। अब सिवेट ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसे सोशल मीडिया पर आकांक्षा के कमेंट का इशारों में जवाब माना जा रहा है। हालांकि, सिवेट ने अपने पोस्ट में आकांक्षा का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया है।
इसके साथ उन्होंने ने लिखा, “सावधान रहो तुम मुझे क्या कहते हो, इतिहास खुद को दोहराने का एक अजीब तरीका है।” उनके इस पोस्ट के बाद आकांक्षा और सिवेट के पुराने विवाद की चर्चा दोबारा शुरू हो गई है।
आकांक्षा चौधरी ने सिवेट तोमर से जुड़े विवाद के बीच ‘मैनचाइल्ड’ शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद सिवेट की ओर से शेयर किया गया पोस्ट लोगों का ध्यान खींचने लगा। पोस्ट में किसी को ‘मैनचाइल्ड’ कहने और फिर सिवेट की तरफ से ‘इतिहास खुद को दोहराने’ की बात लिखे जाने के कारण इसे उनके पुराने विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
हालांकि, सिवेट ने पोस्ट में ये साफ नहीं किया कि उनका इशारा सीधे तौर पर आकांक्षा चौधरी की ओर है। ऐसे में इसे उनके जवाब के तौर पर पेश करना एक सोशल मीडिया कयास के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
सिवेट तोमर और आकांक्षा चौधरी का नाम इससे पहले भी ‘लॉक अप 2’ के दौरान चर्चा में आया था। सिवेट ने उस समय आकांक्षा के व्यवहार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अब सिवेट के नए पोस्ट के बाद दोनों से जुड़ी पुरानी बातचीत फिर से सोशल मीडिया पर चर्चा में है।
सिवेट हाल ही में ‘राइज एंड फॉल 2’ से बाहर हुए हैं। शो में उनके सफर के दौरान कई विवाद देखने को मिले थे। शहजाद पूनावाला के साथ उनकी तीखी झड़प भी काफी चर्चा में रही थी।
अब शो से बाहर आने के बाद आकांक्षा चौधरी के ‘मैनचाइल्ड’ वाले कमेंट और सिवेट की ओर से शेयर किए गए इस पोस्ट ने एक बार फिर उन्हें सुर्खियों में ला दिया है। सिवेट ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके शब्दों को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग