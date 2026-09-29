‘सावधान रहो तुम मुझे क्या कहते हो’, आकांक्षा चौधरी के ‘मैनचाइल्ड’ कमेंट पर सिवेट तोमर का इशारों में जवाब

Akanksha Chaudhary Reaction: ‘राइज एंड फॉल 2’ से सिवेट तोमर के बाहर होने के बाद उनसे जुड़े विवाद लगातार चर्चा में हैं। इसी बीच आकांक्षा चौधरी के एक ‘मैनचाइल्ड’ वाले कमेंट ने फिर से पुरानी तनातनी की याद दिला दी है। अब सिवेट ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसे सोशल मीडिया पर आकांक्षा के कमेंट का इशारों में जवाब माना जा रहा है। हालांकि, सिवेट ने अपने पोस्ट में आकांक्षा का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया है।