बिहार के थिएटर में ‘The Vvaan’ को लेकर फैंस में दिखी ऐसी दीवानगी, फिल्म देखने से पहले उतार दिए जूते-चप्पल, वीडियो हुआ वायरल

दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार द्वारा निर्देशित 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' एक माइथोलॉजिकल फोक-थ्रिलर फिल्म है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​और तमन्ना भाटिया पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, साथ ही सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी भी अहम भूमिकाओं में हैं। शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म फैंटेसी और लोककथाओं का मिश्रण है। कहानी एक तर्कशील, शहरी व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने पुश्तैनी गांव के प्रतिबंधित जंगल में जाता है और एक दैवीय शक्ति को जगा देता है, जिससे वह अनजाने में ही अपने लोगों का रक्षक बन जाता है। 'द वन' 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।