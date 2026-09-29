बिहार के थिएटर में ‘The Vvaan’ को लेकर फैंस में दिखी ऐसी दीवानगी, फिल्म देखने से पहले उतार दिए जूते-चप्पल, वीडियो हुआ वायरल

बिहार में ‘The Vvaan’ को देखने से पहले फैंस ने उतारे जूते-चप्पल। (फोटो सोर्स: instagram- bihar_se_hai)
The Vvaan Theater Viral Video: सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया की फिल्म 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' बीते शुक्रवार (25 सितम्बर) को रिलीज हो चुकी है. फिल्म ने वीकेंड पर बॉक्स ऑफ़िस पर अच्छा प्रदर्शन किया और सोमवार को भी अच्छी कमाई की। फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों से मिले-जुले रिव्यू मिले, लेकिन एक चीज जिसने सबका ध्यान खींचा है, वह है फिल्म में छठ पूजा का त्योहार दिखाया जाना। अब, बिहार के मुजफ्फरपुर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोग थिएटर में जाने से पहले बाहर ही अपने जूते-चप्पल उतार रहे हैं। 'सिने गैलेक्सी' थिएटर का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
बता दें कि प्रोड्यूसर एकता कपूर और एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने बिहार के थिएटर का ये वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर रीपोस्ट किया है। वहीं, एक्टर अनूप सोनी ने हाथ जोड़ने वाले इमोजी के साथ वीडियो पर रिएक्शन भी दिया है।
Sacnilk के अनुसार, 'द वन' ने अच्छी ओपनिंग की और भारत में बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ रुपये कमाए। मिले-जुले रिव्यूज के बावजूद, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया और शनिवार को 11.25 करोड़ रुपये कमाए, और रविवार को 14.35 करोड़ रुपये कमाए, जिससे पहले वीकेंड की कुल कमाई 33.60 करोड़ रुपय हो गई।
वहीं, बीते सोमवार (28 सितम्बर) को इसने 5.25 करोड़ रुपये कमाए। इस तरह, चार दिनों की कुल कमाई 38.85 करोड़ रुपये हो गई है, जो एक अच्छी रकम है। 29 सितम्बर तक फिल्म ने तकरीबन 47 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। उम्मीद है कि फिल्म वीकडेज में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी।
दीपक कुमार मिश्रा और अरुणाभ कुमार द्वारा निर्देशित 'द वन: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट' एक माइथोलॉजिकल फोक-थ्रिलर फिल्म है। इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया पहली बार एक साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, साथ ही सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल, श्वेता तिवारी और अनूप सोनी भी अहम भूमिकाओं में हैं। शोभा कपूर, एकता आर कपूर, अरुणाभ कुमार और नीरज कोठारी द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म फैंटेसी और लोककथाओं का मिश्रण है। कहानी एक तर्कशील, शहरी व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने पुश्तैनी गांव के प्रतिबंधित जंगल में जाता है और एक दैवीय शक्ति को जगा देता है, जिससे वह अनजाने में ही अपने लोगों का रक्षक बन जाता है। 'द वन' 25 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
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