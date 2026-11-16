क्या टल गई सनी देओल की ‘सूर्या’? कोर्ट में CBFC ने किया बड़ा खुलासा, अभी अटका है फिल्म का सर्टिफिकेशन

CBFC Certification Surya: बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। तय कार्यक्रम के अनुसार यह फिल्म 20 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होगी। सेंसर बोर्ड (CBFC) से सर्टिफिकेशन मिलने में हो रही देरी और मेडिकल बिरादरी के विरोध के बीच मेकर्स ने इसकी रिलीज को टालने का फैसला किया है। इस मामले में अदालत में सुनवाई के दौरान सीबीएफसी ने स्पष्ट किया कि फिल्म का सर्टिफिकेशन आवेदन अभी भी विचाराधीन है।