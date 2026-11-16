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‘प्रेग्नेंट थी, पर पता नहीं था’, सोनी राजदान का चौंकाने वाला खुलासा, शूटिंग के दौरान पी डाली थीं 100 सिगरेट

Soni Razdan Interview: एक्ट्रेस सोनी राजदान ने खुलासा किया है कि फिल्म 'गुमराह' की शूटिंग के दौरान जब वह आलिया भट्ट से गर्भवती थीं, तब उन्हें इसकी खबर नहीं थी और उन्होंने एक दिन में 100 सिगरेट पी ली थीं।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Updated: 16 Nov 2026, 3:38 PM IST

Soni Razdan Interview

अपनी ही प्रेगनेंसी से अनजान थीं सोनी राजदान (सोर्स: x-@MissMalini)

Alia Bhatt Mother Soni Razdan: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस सोनी राजदान ने अपनी प्रेग्नेंसी के दिनों को याद करते हुए एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाला खुलासा किया है। सोनी ने बताया कि जब वो अपनी छोटी बेटी आलिया भट्ट के समय प्रेग्नेंट थीं, तब उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इस दौरान फिल्म 'गुमराह' की शूटिंग के सिलसिले में उन्होंने एक ही दिन में करीब 100 सिगरेट पी ली थीं, जिसके बाद उन्हें सिगरेट की जबरदस्त तलब लगने लगी थी।

'गुमराह' की शूटिंग के दौरान हुआ था वाकया

एक इंटरव्यू के दौरान सोनी राजदान ने अपनी प्रेगनेंसी से जुड़ी पुरानी यादों को ताजा किया। उन्होंने बताया कि ये वाकया 1993 में आई महेश भट्ट की फिल्म 'गुमराह' की शूटिंग के दौरान का है। उस वक्त वह पर्दे पर स्मोकिंग करने वाला एक सीन शूट कर रही थीं।

सोनी ने हंसते हुए उस किस्से को याद करते हुए कहा कि वह असल जिंदगी में स्मोकर नहीं हैं और न ही उन्हें स्मोकिंग की आदत है। लेकिन उस एक दिन में लगातार सीन शूट करते-करते उन्होंने करीब 100 सिगरेट पी डाली थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस समय आलिया उनके गर्भ में पल रही हैं।

शूटिंग के बाद महसूस हुई थी अजीब तलब

एक्ट्रेस ने आगे बताया कि उस दिन स्मोकिंग वाले सीन की शूटिंग खत्म होने के बाद उन्हें सिगरेट की काफी क्रेविंग महसूस होने लगी थी। हालांकि, जब बाद में उन्हें अपनी प्रेगनेंसी का पता चला, तो वे खुद हैरान रह गईं। इस दौरान उन्होंने ये भी शेयर किया कि कैसे उस समय फिल्म की टीम और उनके को-स्टार्स ने उनका पूरा साथ दिया और उनका ख्याल रखा। सोनी राजदान का यह मजेदार और हैरान करने वाला किस्सा अब सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है।

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