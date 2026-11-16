‘प्रेग्नेंट थी, पर पता नहीं था’, सोनी राजदान का चौंकाने वाला खुलासा, शूटिंग के दौरान पी डाली थीं 100 सिगरेट

Alia Bhatt Mother Soni Razdan: बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस सोनी राजदान ने अपनी प्रेग्नेंसी के दिनों को याद करते हुए एक बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाला खुलासा किया है। सोनी ने बताया कि जब वो अपनी छोटी बेटी आलिया भट्ट के समय प्रेग्नेंट थीं, तब उन्हें इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। इस दौरान फिल्म 'गुमराह' की शूटिंग के सिलसिले में उन्होंने एक ही दिन में करीब 100 सिगरेट पी ली थीं, जिसके बाद उन्हें सिगरेट की जबरदस्त तलब लगने लगी थी।