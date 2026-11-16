रश्मिका-कीर्ति समेत कई एक्ट्रेसेस के डीपफेक पर भड़के चिरंजीवी, अमित शाह से मुलाकात के बाद सरकार से की सख्त कानून की मांग

ज्ञापन में चिरंजीवी ने डीपफेक वीडियो, वॉयस क्लोनिंग और बिना अनुमति के कलाकारों के चेहरे व आवाज के इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने लिखा कि जिन कलाकारों ने अपनी पहचान और प्रतिष्ठा बनाने में दशकों लगा दिए हैं, इस तरह के मॉर्फ्ड कंटेंट से उनकी छवि, मानसिक शांति और आर्थिक हितों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। उनके मुताबिक, यह एक ऐसी गंभीर समस्या है जो दशकों की मेहनत को कुछ ही सेकंड में बर्बाद कर सकती है, इसलिए इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।