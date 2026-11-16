धर्म परिवर्तन के विवादों के बीच हिमांशी खुराना ने दी छठ पूजा की बधाई, यूजर्स ने आसिम रियाज का नाम लेकर किया ट्रोल

Himanshi Khurana Chhath Puja Post: 'बिग बॉस 13' फेम पंजाबी एक्ट्रेस और सिंगर हिमांशी खुराना इन दिनों अपने पुराने रिश्तों और धर्म से जुड़े बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। हाल ही में पारस छाबड़ा के पॉडकास्ट में आसिम रियाज के साथ अपने रिश्ते और धर्म परिवर्तन के अनुभवों पर खुलकर बात करने के बाद अब हिमांशी का एक नया सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बन गया है। इस पोस्ट में उन्होंने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली और तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।