शादी की खबरों को नकारने के बाद समय रैना रूमर्ड गर्लफ्रेंड मेधा शंकर संग आए नजर

Samay Raina Medha Shankr Cafe Date: Samay Raina Medha Shankr Cafe Date: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना और '12th फेल' की एक्ट्रेस मेधा शंकर, अपने डेटिंग की अफवाहों के चलते चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि, दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके एक साथ दिखने और सोशल मीडिया पर बातचीत करने से इन अटकलों को और हवा मिल रही है। ये अफवाहें तब और तेज हो गईं जब मेधा, समय के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' में एक पैनलिस्ट के तौर पर शामिल हुईं। वहां समय ने सबके सामने उन्हें अपनी 'सबसे अच्छी दोस्त' बताया था।