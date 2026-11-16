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शादी की खबरों को नकारने के बाद समय रैना रूमर्ड गर्लफ्रेंड मेधा शंकर संग आए नजर

Samay Raina Medha Shankr Cafe Date: हाल ही में, स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना और एक्ट्रेस मेधा शंकर को मुंबई के एक कैफे में एक साथ देखा गया। वायरल हो रहे एक वीडियो में, समय एक दोस्त का अभिवादन करते दिख रहे हैं, जबकि मेधा उनके पास ही खड़ी हैं। इससे पहले, समय के दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें सामने आई थीं, जिनमें मेधा भी मेहमानों में शामिल थीं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Updated: 16 Nov 2026, 12:47 PM IST

Samay Raina Medha Shankr Cafe Date

मुंबई के एक कैफ़े में साथ स्पॉट हुए समय रैना और मेधा शंकर। (फोटो सोर्स: @thephoto_hunger/instagram)

Samay Raina Medha Shankr Cafe Date: Samay Raina Medha Shankr Cafe Date: स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना और '12th फेल' की एक्ट्रेस मेधा शंकर, अपने डेटिंग की अफवाहों के चलते चर्चा में बने हुए हैं। हालांकि, दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके एक साथ दिखने और सोशल मीडिया पर बातचीत करने से इन अटकलों को और हवा मिल रही है। ये अफवाहें तब और तेज हो गईं जब मेधा, समय के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2' में एक पैनलिस्ट के तौर पर शामिल हुईं। वहां समय ने सबके सामने उन्हें अपनी 'सबसे अच्छी दोस्त' बताया था।

मुंबई के कैफे में एक साथ नजर आए समय रैना और मेधा शंकर

इसी चर्चा के बीच, रविवार शाम 15 नवंबर को समय रैना और मेधा शंकर को मुंबई के एक कैफे में एक साथ देखा गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में, नीले रंग की टी-शर्ट पहने समय एक दोस्त को गले लगाते दिख रहे हैं, जबकि काले कपड़ों में मेधा उनके बगल में खड़ी हैं। कैफे में समय की दोस्त और कंटेंट क्रिएटर साक्षी शेट्टी भी नजर आईं।

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समय रैना की दिवाली पार्टी में शामिल हुईं मेधा शंकर

हाल ही में, समय ने मुंबई स्थित अपने घर पर एक दिवाली पार्टी रखी थी, जिसमें उनके कई करीबी दोस्त शामिल हुए, जिनमें मेधा भी थीं। साक्षी शेट्टी द्वारा शेयर की गई एक तस्वीर में, मेधा को समय की मां, स्वीटी रैना के साथ पोज देते देखा जा सकता है। इसके अलावा, समय ने भी मेधा के साथ अपनी एक सोलो फोटो शेयर की, जिससे उनके कथित रिश्ते को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं।

शादी की चर्चाओं पर मेधा शंकर और समय रैना

हाल ही में ऐसी अफवाहें उड़ीं कि समय और मेधा दिसंबर में शादी करने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, दोनों ने उसी दिन सोशल मीडिया पर मजेदार अंदाज में इन अटकलों को खारिज कर दिया। रैना ने लिखा, "दिसंबर में तो मेरा इंडिया टूर है, मेधा शंकर, सॉरी, इसे टालना पड़ेगा।"

मेधा ने समय की पोस्ट को रीशेयर किया और हंसने वाले इमोजी के साथ जवाब दिया। बाद में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक और मीम शेयर किया, जिसमें लिखा था, "शादी की इन बेबुनियाद अफवाहों को देखकर मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा होता है।"

समय रैना ने कन्फर्म किया कि वह किसी को डेट कर रहे हैं

हालांकि, समय ने अपनी गर्लफ्रेंड की पहचान सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन अक्टूबर 2026 के आखिर में प्रसारित 'कॉफी विद करण' सीजन 9 के एक एपिसोड के दौरान उन्होंने रिलेशनशिप में होने का इशारा दिया था। एक गेम सेगमेंट के दौरान वरुण धवन ने इस कॉमेडियन को फोन किया, जिस पर उन्होंने सहजता से कहा कि वह "अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिल कर रहे हैं।"

हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कौन है, जिससे फैंस मेधा के साथ उनके कथित रिश्ते को लेकर कयास लगाने लगे।

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