समय रैना की जिंदगी में मेधा शंकर की एंट्री? गर्लफ्रेंड वाले बयान पर फैंस ने किया रिएक्ट

Samay Raina Viral Statement: कॉमेडियन समय रैना ने 'कॉफी विद करण 9' में अपनी लव लाइफ को लेकर ऐसा जवाब दिया कि फैंस के बीच चर्चाएं शुरू हो गईं। वरुण धवन के साथ फोन पर बातचीत के दौरान समय ने casually कहा कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिल कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद एक्ट्रेस मेधा शंकर के साथ उनकी डेटिंग की अफवाहें फिर चर्चा में आ गई हैं। हालांकि, समय ने अपनी गर्लफ्रेंड की पहचान नहीं बताई है।