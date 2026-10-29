‘मोहब्बतें’ फेम किम शर्मा ने भारत लौटकर क्यों की 9 से 5 की नौकरी? अब प्रोड्यूसर बनने के बाद सालों बाद खोले कई राज

Kim Sharma On Becoming A Producer: फिल्म 'मोहब्बतें' से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस किम शर्मा ने अपने करियर में कई अलग-अलग रास्ते चुने हैं। मॉडलिंग और फिल्मों से शुरुआत करने के बाद उन्होंने हॉस्पिटैलिटी, टैलेंट मैनेजमेंट और अब प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा है। हाल ही में एक इंटरव्यू में किम ने बताया कि विदेश से भारत लौटने के बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी करने के बजाय 9 से 5 की नौकरी करने का फैसला लिया था। उनके मुताबिक, यह फैसला उनके लिए नया अनुभव था और इससे उन्हें अपने बारे में काफी कुछ सीखने का मौका मिला।