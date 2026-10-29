‘मोहब्बतें’ फेम किम शर्मा ने भारत लौटकर क्यों की 9 से 5 की नौकरी? अब प्रोड्यूसर बनने के बाद सालों बाद खोले कई राज

किम शर्मा (फोटो सोर्स- IMDb)
Kim Sharma On Becoming A Producer: फिल्म 'मोहब्बतें' से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस किम शर्मा ने अपने करियर में कई अलग-अलग रास्ते चुने हैं। मॉडलिंग और फिल्मों से शुरुआत करने के बाद उन्होंने हॉस्पिटैलिटी, टैलेंट मैनेजमेंट और अब प्रोडक्शन की दुनिया में कदम रखा है। हाल ही में एक इंटरव्यू में किम ने बताया कि विदेश से भारत लौटने के बाद उन्होंने फिल्मों में वापसी करने के बजाय 9 से 5 की नौकरी करने का फैसला लिया था। उनके मुताबिक, यह फैसला उनके लिए नया अनुभव था और इससे उन्हें अपने बारे में काफी कुछ सीखने का मौका मिला।
'ई टाइम्स' से बातचीत में किम शर्मा ने बताया कि उन्होंने महज 15 साल की उम्र में मॉडलिंग शुरू कर दी थी। उस दौर में उनके लिए मॉडलिंग आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने और एक नई दुनिया को जानने का जरिया बनी। इसके बाद उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिला और ‘मोहब्बतें’ से उन्हें खास पहचान मिली।
हालांकि, किम ने कहा कि शुरुआती वर्षों में वह अपने करियर को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं थीं। करीब 30 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों से दूरी बनाने और कुछ नया करने का फैसला किया। अब 46 साल की उम्र में वह अपने पिछले 15 वर्षों को सीखने और खुद को नए रूप में पहचानने का अहम दौर मानती हैं।
किम के मुताबिक, शादी के बाद विदेश जाने और फिल्मों से दूर होने के कारण उन्हें दूसरे क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला। उन्होंने करीब पांच साल तक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम किया। इस अनुभव से उन्हें एहसास हुआ कि कैमरे के सामने काम करने के अलावा भी उनके पास कई तरह की क्षमताएं हैं।
भारत लौटने के बाद भी उन्होंने फिल्मों में वापसी को सबसे आसान विकल्प मानने के बजाय दूसरी नौकरी चुनी। किम ने कहा कि उन्होंने 9 से 5 की नौकरी की, जो उनके लिए बिल्कुल नया अनुभव था। वह इसे अपने जीवन के उन फैसलों में गिनती हैं, जिन्होंने उन्हें पेशेवर तौर पर आगे बढ़ने में मदद की।
किम शर्मा ने टैलेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी काम किया। उन्होंने बताया कि करण जौहर ने उन्हें इस क्षेत्र में अवसर दिया। फिल्मों में काम करने के अनुभव के कारण वह कलाकारों की जरूरतों को समझ सकती थीं, जबकि बिजनेस से जुड़ा काम करने के बाद उन्हें उद्योग के दूसरे पहलुओं को जानने का मौका मिला।
अब किम स्टैंड-अप कॉमेडियन सुमुखी सुरेश के कॉमेडी स्पेशल ‘होमोनल’ से प्रोड्यूसर के रूप में जुड़ी हैं। किम के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट पर वह करीब ढाई साल से काम कर रही हैं। उन्होंने महसूस किया कि महिला कॉमेडियंस को इंडस्ट्री में कई बार पुरुष कॉमेडियंस के मुकाबले कम अवसर और सीमित पहचान मिलती है।
इसी अनुभव ने उन्हें सुमुखी के काम को आगे बढ़ाने और महिला कॉमेडियंस के लिए ज्यादा अवसर बनाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया।
किम का मानना है कि किसी कलाकार के काम को उसके जेंडर के बजाय उसकी प्रतिभा और कंटेंट के आधार पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनोरंजन जगत में महिलाओं के लिए पहले के मुकाबले अवसर बढ़े हैं, लेकिन अभी भी काफी बदलाव की जरूरत है।
‘मोहब्बतें’ को आज भी अपनी पहचान का अहम हिस्सा मानने वाली किम चाहती हैं कि लोग उन्हें उनके दूसरे कामों के लिए भी जानें। उनका सफर दिखाता है कि करियर में बदलाव करना हमेशा पीछे हटना नहीं होता। कभी-कभी नई शुरुआत इंसान को अपनी क्षमताओं को बेहतर तरीके से समझने और नए मुकाम हासिल करने का मौका देती है।
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