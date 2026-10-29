‘कंगना रनौत मत बनो’, तहसीन पूनावाला ने प्रियंका चाहर चौधरी को दी सलाह, एक्ट्रेस पर भी किया कमेंट

Kangana Ranaut Victim Mode: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में तहसीन पूनावाला का एक बयान सुर्खियों में है। शो में बातचीत के दौरान तहसीन ने प्रियंका चाहर चौधरी को कंगना रनौत जैसा न बनने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने कंगना के व्यवहार पर भी कमेंट किया और कहा कि वो अक्सर 'विक्टिम मोड' में रहती हैं। तहसीन की इस टिप्पणी ने शो की बातचीत को नया मोड़ दे दिया है।