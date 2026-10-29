‘कंगना रनौत मत बनो’, तहसीन पूनावाला ने प्रियंका चाहर चौधरी को दी सलाह, एक्ट्रेस पर भी किया कमेंट

प्रियंका चाहर चौधरी को तहसीन पूनावाला की नसीहत (सोर्स: x-@tehseenp/IMDb)
Kangana Ranaut Victim Mode: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' सीजन 2 में तहसीन पूनावाला का एक बयान सुर्खियों में है। शो में बातचीत के दौरान तहसीन ने प्रियंका चाहर चौधरी को कंगना रनौत जैसा न बनने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने कंगना के व्यवहार पर भी कमेंट किया और कहा कि वो अक्सर 'विक्टिम मोड' में रहती हैं। तहसीन की इस टिप्पणी ने शो की बातचीत को नया मोड़ दे दिया है।
'राइज एंड फॉल 2' में प्रियंका चाहर चौधरी को सलाह देते हुए तहसीन पूनावाला ने कहा कि उन्हें कंगना रनौत के रास्ते पर चलने के बजाय अपनी अलग पहचान बनानी चाहिए। तहसीन ने कंगना का जिक्र करते हुए उनके रवैये पर टिप्पणी की और कहा कि वह अक्सर खुद को पीड़ित दिखाने वाले अंदाज में नजर आती हैं।
तहसीन ने प्रियंका को अपनी अलग राह चुनने की सलाह दी। बता दें, तहसीन पूनावाला की टिप्पणी में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात कंगना रनौत का जिक्र और प्रियंका को उनसे अलग रास्ता अपनाने की सलाह रही। रियलिटी शो में हुई इस बातचीत के बाद तहसीन के बयान को लेकर दर्शकों के बीच चर्चा होनी शुरू हो चुकी है।
शो के हालिया एपिसोड में कंटेस्टेंट के परिवार और दोस्तों के बीच हुई मुलाकात के बाद कंटेस्टेंट्स की रैंकिंग की गई जिसके बाद सोनम मलिक, जसवंत बोपन्ना, ऋषभ जायसवाल और मनीष कश्यप लो रैंकिंग में चले गए। इस रैंकिंग के बाद कंटेस्टेंट्स पर बेसमेंट में जाने का खतरा बढ़ गया। इस परिस्थिति में अल्टीमेट रूलर गौतम गुलाटी को ये तय करना है कि वो किसे बचाएंगे। ये देखना बेहद मजेदार होने वाला है।
तहसीन पूनावाला की एंट्री से पुराने रिश्ते, नई दोस्तियां और विरोधी गुटों के बीच समीकरण बदलने की संभावना है। बता दें, ‘राइज एंड फॉल 2’ का निर्माण बनिजय एशिया ने किया है और शो को वीरेंद्र सहवाग होस्ट कर रहे हैं। शो Amazon MX Player पर दोपहर 12 बजे स्ट्रीम होता है।
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