‘भगवान में विश्वास है, लेकिन धार्मिक नहीं हूं’, भगवान के अस्तित्व पर कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे की राय अलग, एक बोलीं- सिर्फ आस्था है

कीर्ति ने अपने विचार साफ करते हुए कहा, "अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या मैं ईश्वर में विश्वास करती हूं, तो हां, मुझे लगता है कि कोई शक्ति तो है। मैं आस्था रखती हूं और अपने तरीके से प्रार्थना करती हूं, लेकिन मैं धार्मिक नहीं हूं। तो हां, मैं ईश्वर में विश्वास करती हूं।" उनके इस बयान से साफ है कि कीर्ति ईश्वर में आस्था रखती हैं और प्रार्थना भी करती हैं, लेकिन खुद को धार्मिक नहीं मानतीं।