सलमान खान ने लव गिल की लगाई क्लास, अरिश्फा की कैप्टेंसी के दौरान हुआ था विवाद, गुस्से में नजर आए होस्ट

Bigg Boss 20 Weekend Ka Vaar: टेलीविजन के सबसे विवादित और फेमस रियलिटी शो 'बिग बॉस' के वीकेंड का वार में इस बार होस्ट सलमान खान का बेहद सख्त और बेबाक अंदाज देखने को मिला। शो के दौरान सलमान ने घर के अंदर चल रही चालाकियों और कंटेस्टेंट्स के आपसी समीकरणों की धज्जियां उड़ा दीं। खासकर, कंटेस्टेंट लव गिल के बर्ताव और उनकी रणनीतियों को लेकर सलमान ने जिस तरह से क्लास ली, उसने घर के अंदर हर किसी को हैरान कर दिया। सलमान ने साफ कर दिया कि दर्शक सब कुछ बहुत साफ-साफ देख रहे हैं और कोई भी कैमरे की नजर से बच नहीं सकता।